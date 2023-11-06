Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın İstanbul ofisi Kadıköy’de açıldı

Ali İsmail Korkmaz'ın yarım kalan düşlerini hayata geçirmek üzere kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) İstanbul ofisi Kadıköy'de açıldı.

Ofisin, atölyeler ve toplantılar için geniş bir alanı, ayrıca büyük bir kitaplığı bulunuyor.

Açılışa aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, Berkin Elvan'ın anne-babası Gülsüm ve Sami Elvan, Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eski milletvekili Filiz Kerestecioğlu, EMEP Milletvekili İskender Bayhan, eski milletvekili Oya Ersoy, mimar ve kent savunucusu Mücella Yapıcı ile sanatçılar Nilüfer Aydan, Melike Demirağ, Sevinç Erbulak olmak üzere 100'den fazla kişi katıldı.





Yoğurtçu Parkı'nda bulunan ofisin açılışında konuşan ALİKEV Yönetim Kurulu Başkanı ve Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz şöyle konuştu:

“Ali'min evine hoş geldiniz. İstanbul ofisimiz için gençlerle daha çok bir araya gelebilmek için Kadıköy gibi merkezi bir noktayı tercih ettik. Atölyeler ve toplantılar için geniş bir alanımız var. Ayrıca büyük bir kitaplığımız bulunuyor. Ofisin Fenerbahçe Stadı'na yakın olması da benim için ayrı bir mutluluk ve oldukça duyguluyum.”





Ali İsmail Korkmaz Vakfı hakkında

Ali İsmail; 2011'de 17 yaşındayken, “Toplum İçin Gençlik” isimli bir hareket başlatmış ve arkadaşlarını da örgütleyerek bu kapsamda birçok etkinlik yapmıştı. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan bu grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkânları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. Ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali İsmail'in yarım kalan “Düşlerindeki Özgür Dünya” için yola çıktı ve bu amaçla 2014 yılından bu yana faaliyetlerine devam ediyor. (AÖ)