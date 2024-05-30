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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2024 17:28
2 dk Okuma

Ali İsmail Korkmaz Parkı’nın tabelası yerine kondu

Kadıköy’deki parkın tabelası üzerine farklı çizimler yapıldığı ve tahrip edildiği için 11 ay önce kaldırılmıştı.

Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Görseli Büyüt
Ali İsmail Korkmaz Parkı’nın tabelası yerine kondu

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi’ndeki Ali İsmail Korkmaz Parkı’nın tabelası yenilendi ve yeniden yerine kondu. 

2013 yılındaki Gezi Direnişi esnasında Eskişehir’de öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafının olduğu tabela, üzerine çizimler yapıldığı ve tahrip edildiği için kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Kadıköy Belediyesi yetkilileri, parkta yenileme çalışmalarının sonlandığını ve Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafının bulunduğu yeni bir tabelanın parka yerleştirildiğini söyledi.

Rasimpaşa/Yeldeğirmeni muhtarı Sultan Aksu da tahrip edilen tabelanın belediye tarafından yeniden tasarlandığını belirtti.

Mahalledeki park gündüz çocukların, akşamları ise köpeklerin oyun alanı. 

Ayvalıtaş Parkı ve Korkmaz Parkı Kadıköy'de
Ayvalıtaş Parkı ve Korkmaz Parkı Kadıköy'de
4 Mart 2014

Yeldeğirmeni Mahallesi sakinleri, mahalledeki yeni parka Ali İsmail Korkmaz adının verilmesine dair Kadıköy Belediyesi’ne dilekçe vermişti.

Kadıköy Belediye Meclisi, mahalle dayanışmalarının Kadıköy’deki iki parka Mehmet Ayvalıtaş ve Ali İsmail Korkmaz isimlerinin verilmesi talebini 2014 yılında kabul etmişti.

Ne olmuştu?

19 yaşındaki Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Gezi Direnişi sırasında 3 Haziran 2013 gecesi sivil kişiler ve polis tarafından sokakta dövülmüştü. 38 gün komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

Korkmaz’ın ölümüyle ilgili davada, 21 Ocak 2015’te yapılan karar duruşmasında sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e altı yıl ve sekiz ay hapis cezası verilirken polis memuru Hüseyin Engin de beraat etti.

Ailenin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Engin’in beraat kararını bozdu ve diğer cezaları onadı. Yeniden görülen davada, Engin’e “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis verildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

7 Aralık 2023'te ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “eziyet yasağının ihlali” kararı sonrası yeniden yargılama yapan Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Ocak’taki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Polis memuru Hüseyin Engin'in “kasten basit yaralama” suçundan yedi ay 15 gün hapis cezası onandı. (TY)

ali ismail korkmaz ali ismail korkmaz parkı Gezi Direnişi Kadıköy Belediyesi
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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