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HABER
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 15:30
3 dk Okuma

Ali İsmail Korkmaz pankartına saldırı

Ankara Üniversitesi'nde ÖGB, "Ali İsmail üniversitedir" yazılı pankartı almak için öğrencilere saldırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta ÖGB'nin öğrencilerin pankartını almak için saldırdığı an var.
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü

Ankara Üniversitesi öğrencilerinin açtığı Ali İsmail Korkmaz pankartına Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) saldırdı.

Öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi’nde Ali İsmail Korkmaz’ın silüetinin silinmesine tepki olarak Tandoğan Kampüsü’nde “Ali İsmail üniversitedir” yazılı pankart açtı.

Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı
Hacettepe'de ÖGB, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini silmek için öğrencilere saldırdı
16 Nisan 2025

“Gezi’de düşene dövüşüne bin selam” sloganı atan öğrencilere yavaşça yaklaşan bir özel güvenlik pankartı almak için saldırdı.

Ne olmuştu?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), Gezi Direnişi sırasında polis-esnaf iş birliğiyle dövülerek katledildi.

2 Haziran 2013'te darp edildikten sonra gittiği hastanede tedavi göremeyen, ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilen ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Ali İsmail Korkmaz, 38 gün boyunca komada kaldıktan sonra 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

Ali İsmail'i darp edildikten sonra gittiği hastanede tedavi etmeyen ve ağrı kesici verip gönderen Dr. Hasan Gülcü hakkındaki soruşturma, kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı. Korkmaz ailesinin yaptığı itiraz da reddedildi.

Ali İsmail'in darp edildiği sokakta bulunan bir otelin kamerasındaki görüntüler polis memuru Hüseyin Engin tarafından silindi. Engin hakkındaki soruşturmada da kişinin kendisi hakkındaki dava delillerini karartmasının suç olmadığı görüşü ileri sürülerek, takipsizlik kararı verildi.

Cezasızlık politikası, Ali İsmail'in katledilmesine ilişkin davada da devam etti.

Davada biri polis 5 tutuklu ve 3 tutuksuz polis olmak üzere toplam 8 sanık yargılandı.

Savcı esas hakkındaki mütaalasında, tutuklu polis Mevlüt Saldoğan hakkında müebbet, tutuksuz iki polis sanık Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin için beraat, tutuksuz polis Yalçın Akbulut için 12 yıl ve diğer sanıklar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar hakkında yaralama suçundan 8'er yıl hapis cezası istedi.

21 Ocak 2015'teki 8. duruşmada karar açıklandı. Mahkeme cezaları "kasten yaralayarak ölüme sebebiyet vermek" suçundan verdi, iyi hal indirimi uyguladı.

Tutuklu polise 10 yıl 10 ay, tutuklu 4  kişiye 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuklu bir kişi, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye edildi. Tutuksuz 3 polisten 2'si beraat ederken, bir polise 10 yıl ceza ve tutuklama kararı geldi.

Mahkeme, tutuklu sanık polis Mevlüt Saldoğan hakkında kasten öldürme suçlamasından değil, kasten yaralayarak ölüme sebebiyet vermekten 13 yıl hapis cezası verdi ancak bu cezaya indirim uygulayarak 10 yıl 10 aya düşürdü.

Yargıtay'dan bozma kararları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 4 Şubat 2016'da yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme aynı cezaları verdi. İki polis hakkında tutukluluklarının devamı, diğer tutuklular İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever hakkında ise tutuklu kaldıkları 33 aylık süre nedeniyle tahliye kararı verildi.

Dosya yeniden Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 22 Aralık 2016'daki kararında tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl, serbest bırakılan İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e verilen 6 yıl 8'er aylık cezaları onadı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan polis memuru Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararı ve Ebubekir Harlar'ın eylemi yardım derecesinde kaldığından indirim ile 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılması kararı ise bozuldu.

Mahkeme, Yargıtay'ın yaralama suçundan cezalandırılmasını istediği Hüseyin Engin'e 7 ay 15 gün ceza verip hükmü erteledi. Tahliye edilen sanık Ebubekir Harlar hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
ali ismail korkmaz Ankara Ankara Üniversitesi
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