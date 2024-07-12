Ali İsmail Korkmaz Hatay ve İstanbul'da anıldı

2013 yılında Taksim Gezi Parkı protestolarına destek amacıyla Eskişehir'de katıldığı yürüyüş sırasında polis ve sivil kişiler tarafından darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, Hatay'da ve İstanbul’da anıldı. Ölümünün 11. yılıydı.

Ali İsmail Korkmaz Parkı’nın tabelası yerine kondu

KATLEDİLİŞİNİN 10. YIL DÖNÜMÜ Ali İsmail Korkmaz hep 19 yaşında

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü bu yıl Filistin halkına ve Çorlu Tren Katliamı ailelerine

Ali İsmail Korkmaz için ilk olarak Hatay’da 10 Temmuz Çarşamba mezarı başında ailesi ve sevenleriyle birlikte anıldı.



Saat 20.30'da ise Defne Stadyumu'nda Cem Erdost İleri ve ALİKEV Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı bir konser düzenlendi.

2017'de kurulan ve vakfa gönül veren gençlerden oluşan ALİKEV Müzik Topluluğu'nun ardından sahne alan Cem Erdost İleri'ye bas gitarda Olcay Bozkurt, davulda Sertaç Şanlı eşlik etti.

Emel Anne: Sizinle gurur duyuyorum

Anma gecesinde konuşma yapan Emel Anne, “Ali İsmail'i kaybedeli 11 yıl oldu. İlk günkü gibi hâlâ canım acıyor; yüreğim yanıyor ama sizleri görünce umut doluyor. Ali İsmail bedenen aramızda yok ama yüzlerce Ali İsmail var. Ali İsmail'in fikirlerini, düşüncelerini yaşatacak yüzlerce evladım var. Sizinle gurur diyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum yanımızda olduğunuz için” dedi.



Baba Korkmaz: İyi ki varsınız

Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz, Arapça yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Ali İsmail'in misafirleri hoş geldiniz. Oğlum Ali İsmail size ‘hoş geldiniz' diyor. İyi ki varsınız. Oğlum hayattayken onunla çok gurur duyuyordum. O vefat ettikten sonra aynı gurur devam ediyor. Onu temsil eden sizlerle de gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz hepinize.”



Anma gecesinde bir diğer konuşmayı Ali İsmail Korkmaz'ın abisi Gürkan Korkmaz yaptı.

Korkmaz şöyle dedi:

“Ali İsmail'in gönlü çok büyüktü, ufku çok genişti. Bu toplum, bu ülke, bu dünya için sürekli bir şeyler yapma, dünyaya bir şeyler katma derdindeydi. Bunu sadece lafta değil, yaptığı icraatlarıyla hep gösterdi. Şimdi dönüp baktığımızda gerçekten ne kadar büyük yürekli olduğunu her seferinde görüyoruz. Henüz 17 yaşında bir lise öğrencisiyken “Toplum için Gençlik” adında bir grup kurmuştu. Ama maalesef aramızdan aldılar Ali İsmail'i. Ali İsmail'in yaşarken yaptıklarını vasiyet olarak kabul edip, onun yaşarken yaptıklarını aramızdan ayrıldıktan sonra da yapmak için bir vakıf kurduk. 10 yıldır bu vakıfla binlerce gence dokunduk. 11 yıldır yaşadığımız acı çok büyük. Ateş her geçen gün büyüyor. Ama bu ateşin yanan kısmını biz aldık, ışığını topluma tutup Ali İsmail'in ışığıyla gençlerin yolunu aydınlatmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede yanımızda olan, bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki yanımızdasınız, iyi ki bir aradayız ve iyi ki Ali İsmail bu dünyadan geçti.”



İstanbul'da Ali İsmail Korkmaz Parkı'nda anma yapıldı

İstanbul'daki anma ise Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Ali İsmail Korkmaz Parkı'nda gerçekleşti.



ALİKEV tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Gezi Parkı direnişinde, Eskişehir'de, kent hakkı ve ifade özgürlüğü için en temel haklarını kullanarak sokağa çıkan Ali İsmail Korkmaz'ı ölümünün 11. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Eskişehir'de bir ara sokakta, tek başınayken yolu kesilip esnaf ve polis saldırısı sonucu öldürülen Ali İsmail'in yıllardır süren davası AİHM'e taşındı. Ali İsmail bizden koparıldığında henüz 19 yaşında bir gençti. Birgün tüm çocukların özgür uyanacağı günlere kavuşma arzusuyla, ‘toplum için gençlik' isimli bir hareket başlatmış ve çevresindeki gençlerle çeşitli çalışmalar yürütüyordu."

"Düşlemekle kalmıyor, o dünya için çaba harcıyordu. Ali İsmail yaşam biçimiyle hepimize düşlerindeki özgür dünyayı; toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir yaşamı gençliğin katılımıyla kurma mirasını bıraktı. 10 yıl önce, ona olan borcumuzu ödemek için ALİKEV'i kurduk. Hak ihlalleri ve şiddetin halen devam ettiği bu ülkede; gençlerin en başta yaşam hakkı olmak üzere insan hakları için çalışıyoruz. Anısını dayanışmanın gücüyle, gençlerle güçlenen ALİKEV'le yaşatacağız. 19 yıllık yaşamıyla bize hala ışık tutan bir genci aramızdan kopartan bu karanlık elbet bitecek. Hep yanımızdasın Ali İsmail, hep 19 yaşında.”

Diğer etkinlikler 13 Temmuz Cumartesi: Kurmaca Anılar: Anonim Fotoğraflar Üzerinden Kartpostal Atölyesi

13:00-15:00

Serinyol El Ele Dayanışma Derneği Yerleşkesi

Atölye Yürütücüsü: Rojbin Deniz Özyürek

Eski ve anonim fotoğraflardan yola çıkarak katılımcılar, seçtikleri portrenin nasıl bir karakter olduğunu kurgulayacaklar. Karakterin ağzından bir not ya da onun nasıl biri olduğunu anlatan bir paragraf veya karakterin yaşamış olabileceği bir hatıra yazılarak kartpostal hazırlanacak. Kartpostalın kapağında ise bu karaktere yoğunlaşan kolaj denemeleri yer alacak.

Katılım formu: forms.gle/aAby9nABfB1Y3Agb9



(EMK)