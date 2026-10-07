Ali Emre Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Fon krizi” soruşturmasında adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkanı Ballı, 6 Ekim’de saat 15.40 sıralarında Çekmeköy’ün Sırapınar Mahallesi’nde boş bir arazide bulunan aracının içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Başsavcılık, ihbar üzerine başlatılan soruşturmada araçtaki kişinin Ali Emre Ballı olduğunun tespit edildiğini belirterek, “Olayla ilgili tüm deliller ivedi toplanmaya başlanmış olup soruşturma titizlikle devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Savcılık, ölümün intihar mı, cinayet mi olduğuna ilişkin henüz herhangi bir değerlendirme açıklamadı.

Ballı’nın adı, son iki haftada 85 kişinin tutuklandığı “Fon krizi” soruşturmasında geçmişti. Kamuoyuna yansıyan haberlerde Ballı’nın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı ile ortaklığı bulunduğu da belirtiliyordu.

Savcılıklardan 14 milyar liralık iddiaya yalanlama

Ballı’nın ölümüyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı gün, “Fon krizi” dosyasındaki başka bir iddiaya ilişkin İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları da açıklama yaptı.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından aktardığı bir iletide, Emre Tezmen’in 2026 Haziran veya Temmuz’da Erdin Özel’in şirketinden 14 milyar lirayı usulsüz biçimde aldığı ya da zimmetine geçirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunmadığını sormuştu.

Şık, böyle bir başvuru yapılmışsa adli işlem başlatılıp başlatılmadığını, yapılmış olmasına rağmen kayıtlarda görünmüyorsa suç duyurusunun “yok edilip edilmediğini” gündeme getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Tera patronu Emre Tezmen aylar önce Erdin Özel’in 14 milyar TL’yi şahsi hesabına aktardığını belirleyince savcılığa başvurdu” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Başsavcılığa bu yönde bir müracaat bulunmadığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da kayıtların incelendiğini belirterek Emre Tezmen’in Erdin Özel hakkında 14 milyar liralık iddiayla herhangi bir başvuru veya şikâyette bulunmadığını bildirdi.

(AEK)