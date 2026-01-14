ENGLISH KURDÎ
biamag
YT: Yayın Tarihi: 14.01.2026 17:40 14 Ocak 2026 17:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.01.2026 18:00 14 Ocak 2026 18:00
Okuma Okuma:  1 dakika

Ali Aydın kimdir?

Saldırı sonucu öldürülen İHD İzmir Şubesi eski Eşbaşkanı Ali Aydın, yıllarca hak odaklı mücadele örgütlerinde çeşitli görevler aldı.

BİA Haber Merkezi

Önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulundu.

Aydın'ın sabah yürüyüşünde saldırıya uğradığı ve vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan M.D.E. gözaltına alındı.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü: "Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz; bir çok soru işareti var"
14 Ocak 2026

Aydın, 1957 yılında Dersim'de doğdu. Mersin Öğretmen Okulu mezunu olan Aydın, emekli öğretmen ve aynı zamanda avukat.

Aydın, İHD'de 2016 ve 2018 yılları arasında şube başkanlığı, 2020 ve 2023 arasında MYK üyeliği ve bölge temsilciliği, 2023 ve 2025 yılları arasında ise yine şube eş başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca derneğin şube sekreterliği ve diğer komisyonlarında da çeşitli görevler aldı.

Son olarak İHD yöneticisi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Yönetim Kurulu üyesiydi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ali aydın ihd izmir
