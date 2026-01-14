Ali Aydın kimdir?

Önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulundu.

Aydın'ın sabah yürüyüşünde saldırıya uğradığı ve vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan M.D.E. gözaltına alındı.

Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın öldürüldü: "Hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz; bir çok soru işareti var"

Aydın, 1957 yılında Dersim'de doğdu. Mersin Öğretmen Okulu mezunu olan Aydın, emekli öğretmen ve aynı zamanda avukat.

Aydın, İHD'de 2016 ve 2018 yılları arasında şube başkanlığı, 2020 ve 2023 arasında MYK üyeliği ve bölge temsilciliği, 2023 ve 2025 yılları arasında ise yine şube eş başkanlığı görevlerini üstlendi. Ayrıca derneğin şube sekreterliği ve diğer komisyonlarında da çeşitli görevler aldı.

Son olarak İHD yöneticisi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Yönetim Kurulu üyesiydi.

(AB)