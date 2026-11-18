İnsan hakları savunucusu ve avukat Ali Aydın'ın öldürülmesine ilişkin dava, 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 09.30'da Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Ali Aydın cinayeti davasında ilk duruşma: “Katil amacını açıkça belli etti”

İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

İnsan hakları mücadelesine yıllarını veren, önceki dönem İHD İzmir Şubesi Eş Başkanımız Av. Ali Aydın’ın katledilmesine ilişkin davanın duruşması 20 Kasım’da görülecek. #AliAydın’ın katledilmesini unutmayacağız, adalet arayışından vazgeçmeyeceğiz. Adalet talebimizi yinelemek ve Ali Aydın’ın mücadelesini sahiplenmek için herkesi duruşmada dayanışmaya çağırıyoruz. — İHD Genel Merkezi (@ihdgenelmerkez) November 18, 2026

Ne olmuştu?

Ali Aydın, İHD’nin İzmir Şubesi eski Eşbaşkanı bir avukattı. İzmir'in Çiğli ilçesinde 14 Ocak'ta yüzüne ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldürüldü.

Polis, fail Mahmut Delil Erik’i yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erik tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık Erik hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede Erik’in “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ayrıca “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

(FY)