Ali Aydın cinayeti davasında ilk duruşma: “Katil amacını açıkça belli etti”

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nin eski Eşbaşkanı Avukat Ali Aydın’ın öldürülmesine ilişkin Mahmut Delil Erik’in ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Dün (2 Eylül) görülen duruşmaya Aydın'ın eşi Kızbes Aydın, çocukları, İzmir Baro Başkanı Sefa Aydın ve baro avukatlarının yanı sıra İHD, ÇHD, ÖHD ile insan hakları savunucuları katıldı. Polis, sanığın etrafında yoğun önlem aldı.

Duruşma başında hukuk örgütleri davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme İzmir Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nın (TBB) talebini kabul ederken diğer örgütlerin talebini kabul etmedi.

Ardından Mahmut Delil Erik, iddianameye karşı savunma yaptı. Pişman olduğunu iddia eden sanık, Aydın’ın ailesine başsağlığı diledi.

Olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını söyledi. Uyuşturucu maddenin etkisinde “vesveseler” gördüğünü ve kriz anında yaptıklarından sorumlu olmadığını savundu. Mahkemede şöyle konuştu:

“Olaydan 3 hafta önce uyuşturucuyu bıraktım. Sonrasında sıkıntılar yaşadım. Olaydan bir gün önce ağabeyim beni bir hastaneye götürdü. İğne yaptılar. Olaydan bir gün sonrası için yine bir hastaneden psikiyatri bölümünden randevu almıştım. Olayın gerçekleştiği yere sürekli gidiyordum. O gece de araçla dağlık bölgeye gittim. Bir şey içmemiştim, manzarayı izliyordum. Bir süre sonra karşımdan merhum, başında fener bulunan bir şapkayla geliyordu ve elinde de sopa vardı. Hayatımda hiç görmemiştim. Bir şeyler söylenerek geliyordu. Ben de korktum. Aramızda bir arbede oldu. Kafamdan bir darbe yedim ve aklım başından gitti. Sonrasını da hatırlamıyorum.”

“Nefretle işlenmiş bir cinayet”

Sanığın ardından söz alan Aydın'ın eşi Kızbes Aydın söz aldı. Olay günü Aydın'ı aradıklarını ve ulaşamadıklarını, ardından telefonu bulan bir komşusunun haber vermesi üzerine bölgede aramaya gittiklerini söyledi.

Kızbes Aydın, "Yüzünü öylesine ezmişlerdi ki bir hınçla paramparça etmişlerdi. Bu nasıl bir nefretle yapılmıştı, anlamadım. Ali, aydın bir insan hakları savunucusuydu. Yolda yürüyüş yaparken sopayla birine saldırması mümkün değil" diye konuştu.

Kızbes Aydın, sanığın Ali Aydın için "tanımıyorum" sözüne karşı "Ne hikmetse orda yürüyen diğer yürüyüşçüleri tanıyor ama Ali'yi tanımıyor. Polisten 5 dakika önce ben gördüm zaten cesedi. Onu aramaya çıktım ve paramparça halde buldum. Şikayetçiyim ben. Bütün insanlara faydası dokunan Ali, bunu hak etmemişti. Ali'nin politik ve siyasi kimliği vardı. Eşim Aleviydi. Katil mahkemede (8 ay önce tutuklandığında) 'gavur öldürdüm' sloganlarıyla amacını açıkça belli etmiştir. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

20 Kasım'a kaldı

Mahkeme daha sonra tanıkların dinlenmesine geçti. Söz alan tanıklar, sanığın genel olarak takıntılı, psikolojik hasta olduğunu söyledi. Sanığın yakınları ise uyuşturucu madde bağımlısı olduğu yönünde beyanlarda bulundu.

Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Mahmut Delil Erik’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 20 Kasım’a bıraktı.

Ne olmuştu? Ali Aydın, İHD’nin İzmir Şubesi eski Eşbaşkanı bir avukattı. İzmir'in Çiğli ilçesinde 14 Ocak'ta yüzüne ve kafasına aldığı taş darbeleriyle öldürüldü. Polis, fail Mahmut Delil Erik’i yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erik tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık Erik hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Erik’in “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ayrıca “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

(HA)