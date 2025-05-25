Ali Asaf kanseri yendi: Balonlar umuda yükseldi

İstanbul Sancaktepe’de bugün, umut ve dayanışmanın simgesi olan anlamlı bir kutlama gerçekleşti. Kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf için düzenlenen balonlu kutlamaya binlerce kişi katıldı. Küçük bir sosyal medya çağrısıyla başlayan etkinlik, adeta bir halk şölenine dönüştü.

“Balon uçurmaya gelir misiniz?” çağrısı binleri birleştirdi

Ali Asaf’ın babası Samet Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü çağrıda şu sözleri paylaştı:

“Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?”

İstanbul’un dört bir yanından yurttaşlar arabalar dolusu balonlarla, motorsiklet konvoylarıyla Sancaktepe’ye akın etti.

Sancaktepe Meydanı, kutlama alanına dönüştü

Kutlamalar için buluşma noktası Sancaktepe Meydan Parkı oldu. Etkinlik alanında renkli balonlar gökyüzünü süslerken, kalabalık neşe ve umutla doluydu. Ali Asaf’ın yüzü hep gülerken, babası Samet Demir gözyaşlarını tutamadı.

Belediye Başkanı da destek verdi

Ali Asaf’ın zaferi, yalnızca halkın değil, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in de dikkatini çekti. Başkan Yeğin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim. 25 Mayıs’ta Sancaktepe Meydan Parkı’nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balon uçurmaya davet ediyorum.”

Belediye, meydanı bir kutlama alanına dönüştürdü. Ali Asaf ve babası, hazırlanan podyuma çıkarak onları yalnız bırakmayan kalabalığı selamladı. Bu anlar, duygusal ve unutulmaz karelere sahne oldu.

(EMK)