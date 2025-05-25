ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2025 16:18
 ~ Son Güncelleme: 25 Mayıs 2025 16:21
1 dk Okuma

Ali Asaf kanseri yendi: Balonlar umuda yükseldi

İstanbul’un dört bir yanından yurttaşlar arabalar dolusu balonlarla, motorsiklet konvoylarıyla Sancaktepe’ye akın etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta gökyüzüne salınmış yüzlerce renkli balon yer alıyor. Arka planı oluşturan gökyüzü açık ve masmavi; yalnızca birkaç ince bulut parçası görülüyor. Balonlar farklı boyutlarda ve kırmızı, sarı, mavi, yeşil, pembe, turuncu gibi canlı renklerde. Her biri hafifçe süzülerek gökyüzüne doğru yükseliyor, adeta bir umut ve özgürlük simgesi gibi süzülüyorlar.
Fotoğraf: Sosyal Medya

İstanbul Sancaktepe’de bugün, umut ve dayanışmanın simgesi olan anlamlı bir kutlama gerçekleşti. Kanseri yenen 4 yaşındaki Ali Asaf için düzenlenen balonlu kutlamaya binlerce kişi katıldı. Küçük bir sosyal medya çağrısıyla başlayan etkinlik, adeta bir halk şölenine dönüştü.

“Balon uçurmaya gelir misiniz?” çağrısı binleri birleştirdi

Ali Asaf’ın babası Samet Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü çağrıda şu sözleri paylaştı:

“Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?”

İstanbul’un dört bir yanından yurttaşlar arabalar dolusu balonlarla, motorsiklet konvoylarıyla Sancaktepe’ye akın etti.

Sancaktepe Meydanı, kutlama alanına dönüştü

Kutlamalar için buluşma noktası Sancaktepe Meydan Parkı oldu. Etkinlik alanında renkli balonlar gökyüzünü süslerken, kalabalık neşe ve umutla doluydu. Ali Asaf’ın yüzü hep gülerken, babası Samet Demir gözyaşlarını tutamadı.

Belediye Başkanı da destek verdi

Ali Asaf’ın zaferi, yalnızca halkın değil, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in de dikkatini çekti. Başkan Yeğin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim. 25 Mayıs’ta Sancaktepe Meydan Parkı’nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balon uçurmaya davet ediyorum.”

Belediye, meydanı bir kutlama alanına dönüştürdü. Ali Asaf ve babası, hazırlanan podyuma çıkarak onları yalnız bırakmayan kalabalığı selamladı. Bu anlar, duygusal ve unutulmaz karelere sahne oldu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kanser araştırması kanser Ali Asaf
ilgili haberler
Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı
19 Mayıs 2025
/haber/eski-abd-baskani-joe-biden-kansere-yakalandi-307556
Üç yıl önce tahliye edilen kanser hastası yeniden tutuklandı
8 Ocak 2025
/haber/uc-yil-once-tahliye-edilen-kanser-hastasi-yeniden-tutuklandi-303455
Kanser hastası Odabaş’ın ne nakil ne tahliye talebi kabul edildi
2 Mayıs 2024
/haber/kanser-hastasi-odabasin-ne-nakil-ne-tahliye-talebi-kabul-edildi-294880
Gergerlioğlu, kanser vakalarının araştırılmasını istedi
12 Şubat 2024
/haber/gergerlioglu-kanser-vakalarinin-arastirilmasini-istedi-291712
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Eski ABD Başkanı Joe Biden kansere yakalandı
19 Mayıs 2025
/haber/eski-abd-baskani-joe-biden-kansere-yakalandi-307556
Üç yıl önce tahliye edilen kanser hastası yeniden tutuklandı
8 Ocak 2025
/haber/uc-yil-once-tahliye-edilen-kanser-hastasi-yeniden-tutuklandi-303455
Kanser hastası Odabaş’ın ne nakil ne tahliye talebi kabul edildi
2 Mayıs 2024
/haber/kanser-hastasi-odabasin-ne-nakil-ne-tahliye-talebi-kabul-edildi-294880
Gergerlioğlu, kanser vakalarının araştırılmasını istedi
12 Şubat 2024
/haber/gergerlioglu-kanser-vakalarinin-arastirilmasini-istedi-291712
Sayfa Başına Git