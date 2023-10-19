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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 10:26
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 10:40
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Ali Artun'un kişisel sergisi 28 Ekim'e kadar SODA'da

’Hayalperest Mimarlık- Özgür Aletlerin Mimarlığı’’ başlıklı sergi, Artun’un yıllar içinde çalıştığı, şakül, makas, mengene, pergel, kum saati gibi aletlerin, kendi aralarında bir araya gelerek meydana getirdikleri asamblajlardan oluşuyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/ali-artun-un-kisisel-sergisi-28-ekim-e-kadar-soda-da.jpg

SODA, Ali Artun’un ‘’Hayalperest Mimarlık- Özgür Aletlerin Mimarlığı’’ adlı sergisine 28 Ekim'e kadar ev sahipliği yapıyor.

Sergi, Artun’un yıllar içinde çalıştığı, şakül, makas, mengene, pergel, kum saati gibi aletlerin, kendi aralarında bir araya gelerek meydana getirdikleri asamblajlardan oluşuyor. Artun, aletlerin alet olmayı terk ederek, işlevlerinden arınıp özerkleştiklerinde yarattıkları estetiği sergiliyor. 

“Özgür Aletlerin Mimarlığı”, mimarlığın işlevden ziyade hayalgücüne dayandığı, şiirsel ve gizemli olduğu bir “hayalperest mimarlık” geleneğinden esinleniyor. 

"Aletler, alet olmayı terk ettiklerinde güzelleşirler. İşlevlerinden arınarak özerkleştiklerinde mimarlığın değil, estetiğin aleti olurlar. Ve işte o zaman, kendi mimarlıklarını yaratırlar.
Ölçmekten biçmekten, hesap kitaptan, vurmaktan kırmaktan soyunup şiirselleşirler. Aklın âleminden, hayal âlemine göçerler. İnşaat işinin araç gereçleriyken, mimarlık oyununun oyuncaklarına dönüşürler." 

Ali Artun hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu. Mimarlar Odası’ndaki araştırma çalışmaları ve yöneticiliğinin ardından 1984’te Ankara’da Galeri Nev’i kurdu, galeri’nin Ankara’daki sergilerini ve yayınlarını yönetti. TCMB çağdaş sanat koleksiyonunu kurdu ve sergiledi. Ayrıca Ankara’da Cobra, Kopenhag’da “Ben Bir Başkası”, İstanbul’da “Mübin Orhon-Sainsbury Koleksiyonu” sergilerini açtı. Sanart’ın kuruluşunda ve yönetiminde
görev aldı. İstanbul’da Marmara ve Yıldız üniversiteleri ile İTÜ’de sanat tarihi ve kuramı üzerine dersler verdi. 20. Yüzyıl sanatı ve müzeoloji üzerine kitaplar ve makaleler yayınladı. İletişim Yayınları Sanat-Hayat dizisiyle Skop sanat tarihi dergisinin kurucu editörüdür. (AÖ)

sergi ali artun
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