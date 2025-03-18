Ali Alfatlı yaşamını yitirdi

Devrimci Yol'un kurucularından ve Merkez Komite üyesi Ali Alfatlı bir süredir İzmir'de kanser tedavisi görüyordu. Tedavinin yanıt vermemesi üzerine durumu kötüleşen Alfatlı bugün yaşamını yitirdi.

Alfatlı'nın cenazesi 20 Mart Perşembe günü Manisa Akhisar'da toprağa verilecek.

Ali Alfatlı kimdir?

"Çalıştık, koştuk, çabaladık"

Ali Alfatlı'nın, "1969'dan bu yana siyasi mücadele içinde geçmiş bir yaşam... Bunun yaklaşık on bir yılı cezaevinde geçmiş, görülen bunca eziyet, bun- ca işkence bunca meşakkat ve sonuçta Akhisar'da sürmekte olan bir yaşam. Sen kendi hayatını nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna verdiği yanıt:

"Bazı şeylerin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Pişman filan değilim. Siyasalda okuduğum için örneğin, mücadelenin içinde yer aldığım için; Hüseyin Cevahir gibi, Mahir Çayan gibi insanları tanıdığım için. İyi ki üniversite tercihimde Siyasalı yazmışı, oralara gitmişim diyorum.

"Daha sonra işte THKP-C içinde DEV-GENÇ üyesi olarak, daha sonra Devrimci Yol içinde… Bir sürü arkadaşla tanıştım, o mücadelenin içinde yer aldım. O günün koşullarında üzerime düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık, koştuk, koşturduk, çabaladık. Oralardan geriye kalan 'Keşke olmasaydı' şeklinde bir düşüncem yok, tersine iyi ki içinde yer almışım diye düşünüyorum.

"Bugün de işte bir şekilde yaşıyoruz. Ha bunları değerlendirmek lazım, tartışmak lazım, belki yazmak lazım, bilmiyorum. En son bir sağlık sorunum var, yeni bir problem karşıma çıktı. Ona paralel belki günlük yaşantımı da o şekilde düzenlemeye çalışırım. Tedavi görmeye başlayacağım. Ne kadar sürer, ne kadar başarılı olur, onu bilmiyorum. Yani o da yeni ortaya çıktığı için, üç beş günlük bir olay, ona bağlı olarak belki günlük yaşantımı değiştiririm.

"Başka yerde yaşayabilirsem, başka yerde yaşarım. O ekonomik sıkıntılar, günlük ticari kaygılar, herhalde beni bir miktar yıpratıyor. Onlardan da kurtulmanın yolunu bulmaya çalışacağım." [Cahit Akçam ve Veli Sevil, Tarihle Söyleşiler - 1 (Ali Alfatlı, Ali Başpınar, Mehmet Ali Yılmaz, Melih Pekdemir), Özgür Açılım, Ankara, 3. Baskı, 2014, s.113.]

Ayaktakiler (Soldan sağa); Ali Başpınar, Ali Alfatlı, Nasuh Mitap, Oğuzhan Müftüoğlu, Abdullah Şengörenoğlu.

Oturanlar (Soldan sağa); Özgür Şahin, Yusuf Yıldırım, Levent Saçılanateş, Engin Höke.

(Mİ)