Devrimci Yol’un kurucularından ve Merkez Komite üyesi Ali Alfatlı, dün (20 Mart) Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yoldaşlarının katılımıyla gerçekleşen tören için Alfatlı’nın Tahir Ün Caddesi’ndeki aile evinin önünde bir araya gelindi. Alfatlı’nın, Devrimci Yol bayrağına sarılı tabutu buradan Yeni Cami’ye doğru yapılan yürüyüşle taşındı.

Ali Alfatlı kimdir?

Yürüyüş sırasında “Ali Alfatlı ölümsüzdür” sloganları atıldı; SBF-DER “Anısı tarihe ve yüreklerimize emanet - Ali Alfatlı bizimlesin” pankartı açtı.

Alfatlı’nın naaşı, ikindi namazının ardından Yeni Cami’den alınarak Akhisar Mezarlığı’na götürüldü.

“Yıldızlar yoldaşın olsun Ali ağabey”

Akhisar Mezarlığı’nda yapılan törende, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın kısa bir konuşma yaptı.

Akın, Alfatlı’nın iki kez kanser ameliyatı geçirdiğini ve son olarak beynindeki tümör nedeniyle dört aydır olağanüstü zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.

“Bana çok şey öğretti,” diyen Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

“O, yaşam hikayesi boyunca rasyonel düşünen, gerçeği görmeye çalışan, nerede doğduğunu ve nerede ne yapılması gerektiğini bilmeye çalışan, bize de görüş ve önerilerini sunan bir arkadaşımızdı. Dolayısıyla sadece tarihsel olarak durduğu yerde değil; o günün siyasal pratiğinin görevlerini de yerine getirmeye çalışan biriydi.

Devrimci Yol'un kurucularından Ali Alfatlı son yolculuğuna uğurlandı



🗣️ “Manisa'da başka bir hikâyenin yaşatılması için mücadele etti ve bu mütevazı öyküsüyle herkesin ağabeyi oldu.”https://t.co/c80xXab3EZ pic.twitter.com/U0AB9Dkulp — bianet (@bianet_org) March 21, 2025

“Kendisine önerilen HDP milletvekilliği adaylığını da halkların kardeşliği, dayanışması, özgürlüğü ve barış için, hiçbir koşul öne sürmeden kabul etti ve siyasal kimliğini ortaya koymaktan çekinmedi.

“Ve çok mütevazıydı. Herkes onu başka türlü düşünürken o toprağıyla, insanlarıyla, işçisiyle, emekçisiyle, çevre hareketleriyle çok yakın ilişkiler kurdu. Manisa'da tekrar başka bir hikâyenin yaşatılması için mücadele etti ve bu mütevazı öyküsüyle herkesin ağabeyi oldu.”

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Akın, “Uğurlar olsun, yolun açık olsun, yıldızlar yoldaşın olsun Ali ağabey, seni unutmayacağız,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Akhisar Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından Ali Alfatlı’nın cenazesi toprağa verildi.

(VC)