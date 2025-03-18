Ali Alfatlı kimdir?

1952’de Akhisar’da doğan Ali Alfatlı, 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Nasuh Mitap ile birlikte, THKP-C önderlerinden Hüseyin Cevahir’in, 1970’te başkanlığını üstlendiği SBF-DER kongresinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Mahir Çayan ve diğer gençlik liderleriyle birlikte Dev-Genç’in Ege’de düzenlediği tütün mitinglerine katıldı. 12 Mart 1971’deki askeri müdahaleden yaklaşık bir buçuk ay önce, SBF yurdunda yapılan polis baskınında gözaltına alındı.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını engellemek amacıyla Kızıldere’ye giden THKP-C ve THKO önderlerinin öldürülmesinin ardından, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde boykot örgütleyenlerden biri oldu. Denizlerin idam sehpasındaki son sözlerini içeren bildirileri dağıtırken yakalandı ve 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak kısa bir süre sonra THKP-C’nin firari sanığı olarak yeniden tutuklandı. Sağmalcılar Cezaevi’nde bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Alfatlı, 1973’ün başında SBF’ye döndü.

Cezaevinden çıktıktan sonra, devrimci mücadelenin yeniden toparlanma sürecinde aktif rol aldı. Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği’nin (ADYÖD) örgütlenmesi için çalıştı ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nda yer aldı. 1975’te, derneğin bir polis baskınıyla kapatılmasının ardından kurulan Ankara Yüksek Öğrenim Derneği’nin (AYÖD) kurucu başkanlığını üstlendi.

1975’te Devrimci Gençlik, 1977’de ise Devrimci Yol dergilerinin çıkarılmasında ve hareketin merkezileşmesinde önemli rol oynadı. Bir süre Ege Bölgesi’nde devrimci çalışmalara öncülük etti. 1979’un başlarında yeniden Ankara’ya dönerek Devrimci Yol’un merkezi kadrosuna beşinci kişi olarak katıldı. Geniş bir bölgenin örgütlenme ve irtibat ilişkilerini yürüttü; ayrıca Devrimci Yol dergisinin basımı ve dağıtımından sorumlu oldu.

12 Eylül 1980 darbesinden yaklaşık beş ay sonra Ankara’da yakalandı ve 90 gün boyunca işkence gördü. Ardından tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Uzun yıllar cezaevinin tecrit koşullarında kaldı. Devrimci Yol davasında önce idama, ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve toplam 11 yıl cezaevinde kaldı.

Hapisten çıktıktan sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşunda yer aldı. 2009 yılında ÖDP'den ayrıldı.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Manisa Milletvekili adayı oldu.

Ali Alfatlı, İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede, 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, 20 Mart 2025 Perşembe günü Manisa Akhisar'da toprağa verilecek.

Ali Alfatlı yaşamını yitirdi

Kaynak: sendika.org

(VC)