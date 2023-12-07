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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 22:42
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2023 11:51
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Aleyna Tilki: Tacize uğradığım mekânlarda sahneye çıkmam dayatılıyor

Tilki, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor!" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/aleyna-tilki-taciz-edildigim-mekanlarda-sahneye-cikmam-dayatiliyor.jpg

Aleyna Tilki, tacize uğradığı mekânlarda sahneye çıkmasının dayatıldığını ve istediği mekânlarda da sahne almasının engellendiğini duyurdu.

"Beni ait olduğum sahnelerden alıkoyuyorlar"

Tilki, X sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz."

"Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar."

"Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar."

"Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum."

(EMK)

aleyna tilki sanatçılara destek sanatçılara baskılar taciz
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