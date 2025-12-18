ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 08:26
 SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 09:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı

Haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak, Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

Savcılık, gözaltı kararı verdiği isimlere “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” iddialarını yöneltti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat:07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir. 3-Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Gözaltına alınanlar: İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki

Adresinde bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü"

Ayrıca yurtdışında oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılanlar: Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin.

AA'nın geçtiği habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu? 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da “uyuşturucu madde temin etme”, “kullanımını kolaylaştırma ve kullanma” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra Ufuk Tetik, Ebru Gülan, Mustafa Manaz ve spiker Ela Rümeysa Cebeci de aynı soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı.

7 Aralık 2023

(EMK)

İrem Sak aleyna tilki Danla Bilic
