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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 11:17
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 11:17
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Alexis, ölümünün 15. yılında Atina’da anıldı

Atina'da 2008'de polis tarafından vurulan Alexis Grigoropoulos'un öldürülmesinin 15. yıldönümündeki protestolara polis müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/alexis-olumunun-15-yilinda-atinada-anildi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın başkenti Atina’daki Exarchia Meydanında 2008 yılında öldürülen 15 yaşındaki Alexis Grigoropoulos dün (6 Aralık) Atina’da düzenlenen eylemlerle anıldı. 

Çok sayıda protestocunun katıldığı eylemde, Alexis’in vurulduğu yere çiçek bırakıldı. 

Eylemde Filistin bayrakları da yer aldı.

Polis, bir süre sonra anma eylemine biber gazıyla müdahale etti ve protestoculardan bazılarını gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Alexis Grigoropoulos, Atina'da düzenlenen protestolar esnasından polis kurşunuyla öldürüldü. 6 Aralık 2008’de vurulan Alexis, hayatını kaybettiğinde 15 yaşındaydı.

Alexis’in öldürülmesinden sonra başta Atina olmak üzere tüm ülkede anarşistler ve hükümet karşıtları polise ve hükümete karşı ayaklandı. 7 Aralık’ta Yunanistan Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde yas ilân edildi ve okullarda eğitime ara verildi.

Aynı günün sabahı Atina Milli Teknik Üniversitesi öğrencileri, Alexandras Bulvarı'ndaki Emniyet Müdürlüğüne yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşe sert bir şekilde müdahale eden polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Alexis’in öldürülmesi diğer pek çok ülkede de yankı buldu. Alexis, Türkiye'de, Gezi Parkı direnişi sırasında yine polis tarafından öldürülen Berkin Elvan ile özdeşleştirildi Gezi protestoları sırasında "Kardeşimsin Alexis" sloganıyla anıldı.

Mahkeme, 11 Ekim 2010’da Alexis’in öldürülmesinden Epaminondas Korkoneas ve Vasilis Saraliotis isimli iki polisi suçlu buldu. Saraliotis on yıl hapse mahkûm edilirken, Korkoneas Alexis'i kasıtlı vurduğu gerekçesiyle ömür boyu hapse ek olarak 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fakat Korkoneas, 2019 yılında serbest bırakıldı. (TY)

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/haber/aleksis-in-katili-polise-omur-boyu-hapis-125361
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