"Alevilerin aşağılanması veya damgalanmasını kayıtsız şartsız reddediyoruz"

6-10 Mart ​​günlerinde Suriye'nin kıyı kesimlerinde Esad rejimininin öcünü Alevi halktan almaya yönelik "vahşi katliamları ahlaki açıklık ve kolektif vicdanla konuşmak" üzere bir araya gelen bir grup Suriyeli yazar, akademisyen ve tanınmış şahsiyet yayımladıkları ortak açıklamayla bu zulüm karşısında sessiz ve tarafsız kalmayacaklarını duyurdu.

Bildiriyi yayımlayan The Syrian Observer, imzacıların açıklama etrafında bir araya gelişlerini ve açıklamalarının arka planını "derin ulusal travma anlarında, sessizli[ğin] tarafsızlık değil, suç ortaklığı [olduğu]" sözleriyle gerekçelendirdi.

Gazete, "Gerçeğe, adalete ve insan onuruna olan ortak bir bağlılıkla birleşen imzacıların, bu açıklamayı bir tarafgirlik gereği olarak değil, ülkelerinin geleceğine derin bir bağlılıkla kenetlenmiş Suriyeliler olarak yaptıklarını" dile getiriyor. Bildiriyi yayımlayanların, "edebiyat, hukuk, tıp, sanat, sosyal bilimler, toplumsal liderlik ve benzeri farklı geçmişler ve mesleklerden gelen sesleriyle, nerede olursa olsun ve kimi hedef alırsa alsın, mezhepsel şiddete ve toplu cezalandırmaya karşı ilkeli bir duruş sergil[ediklerini]" saptıyor.

The Syrian Observer aydınların aşağıda tam metnine yer verdiği bildirilerinin "hem son zamanlardaki vahşetleri kına[dığını] hem de eşitlik, hesap verebilirlik ve her insanın yaşamının kutsallığına dayanan daha geniş bir Suriye çağrısında bulun[duğunu]" kaydediyor. "Ülke için ahlaki bir vizyonu savunma taahhüdü" olan "bu vizyon[un], herhangi bir Suriyeli topluluğun günah keçisi ilan edilmesine, şeytanlaştırılmasına veya bir korku mirasına indirgenmesine izin vermeyi red[dettiğini]" vurguluyor.

Alevilerin aşağılanma veya damgalanmasını kayıtsız, şartsız reddediyoruz Bu yıl 6-10 Mart ​​arasında Suriye'nin kıyı bölgelerinde Alevi sivilleri hedef alan vahşi katliamlar gerçekleştirildi. Bu vahşetler öncesinde, barışçıl vatandaşların aşağılandığı, dövüldüğü ve öldürüldüğü mezhepsel saikle gerçekleştirilmiş kötülükler yapıldı. [Bugün] öldürme, yakma ve yağmalamaların çapı daralmış olsa da, Suriye'deki Alevi toplumunun korku içinde yaşadığına şüphe yok; [onlar] hayatları, onurları ve yuvaları için korkuyorlar. O yürek paralayıcı günlerde, kadın erkek, çoluk çocuk demeden çok sayıda masum Alevi devrik Esad rejiminin kalıntılarınca düzenlenen darbe girişimleri veya şiddet eylemleriyle doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantıları olmaksızın öldürüldü. Sadece kimliklerinden ötürü -Alevi oldukları için- kolektif cezalandırma mantığıyla hareket eden çılgın silahlı çeteler tarafından hedef alındılar. Bu, eski rejimin katliamlarını körüklemiş olan ve İsrail'in uzun zamandır Filistin halkına uygulaya geldiği mezalim sırasında kullandığı mantığın aynısıdır. Biz, aşağıda imzası bulunanlar, Alevi toplumunun temel yaşam, özgürlük ve insanlık onuruna dair sahip oldukları eşit haklarının böylesine korkunç bir biçimde ihlalini mümkün olan en büyük güçle kınıyoruz. Bu tür mezhepsel suçlar karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Sessiz kalmak suç ortağı olmaktır. Gerçek bastırılırak ülkemiz ilerleyemez. Her türlü mezhep ayrımcılığını açıkça kınadığımızı teyit ediyor ve ciddi bir geçiş adaleti sürecinin acilen başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Tüm masum kurbanlar ve aileleriyle sarsılmaz dayanışma içinde olarak ve neye inanırlarsa inansınlar şiddetin faillerini kınayarak tüm Suriyelileri, Esad rejiminin bizi içine attığı karanlık tünelden kurtulmaya çağırıyoruz; Alevilerin mağlup bir halkmışçasına aşağılanmasını veya damgalanmasını kayıtıs ve koşulsuz reddediyoruz. Devrilen suçlu Esad rejimidir. Kazanması gereken kadın ve erkekler, eşit hak ve sorumluluk sahibi vatandaşlardır, Suriye halkıdır; Suriyeli Alevilerin onuru çiğnenirken hiçbir Suriyeli onurlu kalamaz; Suriyeli Aleviler korku içinde yaşarken hiçbir Suriyeli güvenlik içinde olamaz. Hangi Suriyeli topluluğa yönelik olursa olsun tüm ihlaller konusundaki ilkeli ve sarsılmaz duruşumuz budur. İnsan yaşamının, özgürlüğünün ve onurunun dokunulmaz ve tüm siyasal düşüncelerin ötesinde olması gerektiğini hep birlikte teyit edelim. Hangi politika olursa olsun, bir politikanın nihai ölçüsü, bu temel insan değerlerini savunmaya bağlılığı olmalıdır.

İmzacılar

Abdul Hai Sayed – Avukat ve Yazar

Adnan Makiyeh – Aktivist

Ahmed Hasu – Gazeteci

Amer Matar – Gazeteci

Esad El-Açi – İktisatçı

Bekir Sıdki– Yazar ve Çevirmen

Burhan Galyun – Düşünür ve Akademisyen

Faraj Bayraktar – Şair

Faris el-Bahra – Psikiyatrist ve Yazar

Faris Hilu – Aktör

Faruk Mardam Bey – Yazar ve Yayıncı

Fuad Muhammed Fuad - Hekim ve Şair

Gassan Zekeriya – Yazar

Hala Ümran – Oyuncu

Hanadi Zalo – Yazar ve Gazeteci

Hasan el-Nifay – Yazar ve Şair

Hazem Nahar – Revak Maison Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Hüsameddin Muhammed – Yazar ve Medya Şekil

Hussam Cezmati – Yazar ve Araştırmacı

Hussam Miro – Suriye Anayasa Partisi (Hadash) Başkanı

Hüseyn Kassem – Kürt Mühendis ve Politikacı

Inas Hakkı– Yönetmen

Celal Nofal – Psikiyatrist

Kerem Neşar – El-Cumhuriye platformunun Yönetmeni ve Genel Yayın Yönetmeni

Kerim el-Efnan – Gazeteci

Halid Ebu Salah – Araştırmacı ve Gazeteci

Kodr Abdel Kajan – Görsel Sanatçı

Leyla el-Şami – Yazar

Lina el-Ahmad – Çevirmen

Lina el-Taybi – Şair

Luay el-Züreyr – Siyasi Aktivist

Lubna el-Kanavati – İnsan Hakları Savunucusu

Mecid Kayali – Suriye-Filistinli Siyasi Yazar

Melik Dağıstanlı – Yazar

Marsel Şehvaro – Yazar

Mizer Matar – Fotoğrafçı

Muttasım el-Siyufi – The Day After Vakfı Direktörü

Muhammed el-Attar – Yazar ve Oyun Yazarı

Muhammad Ali el-Atassi – Yazar ve Belgesel Film Yapımcısı

Musanna el-Sayır – Hekim

Muvaffak Zureyk – Yazar ve Eleştirel Araştırmacı

Naima Imran - Opera Şarkıcısı ve Müzik Bestecisi

Nebil Süleyman – Romancı

Nihad Şireler – Romancı

Naima Imran – Kısa Öykü Yazarı

Omar Kadur – Siyasi Yazar ve Romancı

Orva el-Ahmad – Yönetmen

Orva Halife – El-Cumhuriye platformunda Gazeteci ve Editör

Usame Muhammed – Film yapımcısı

Usame Nasser – Aktivist ve Gazeteci

Renda Baas – Çevirmen

Reşa Ümran – Yazar

Reşad Kivan – Vatandaş

Ratib Şabo – Yazar ve Çevirmen

Rim el-Gazi – Belgesel Film yapımcısı

Rim Allaf – Yazar

Robin Yasin-Kassab – Yazar

Roza Hasan – Romancı

Samar Yazbek – Romancı

Semir Seyfan – Harmun Çağdaş Araştırmalar Merkezi Direktörü

Semira Meselme – Gazeteci

Sara Hunaydi – Yazar

Vaad el-Keytab – Belgesel Film yapımcısı

Vael Savvah- Yazar ve çevirmen

Velid el-Bunni – Politikacı, Hekim ve Yazar

Yemin Husin – Yazar ve Siyasi Aktivist

Yasir Munif – Üniversite Profesörü ve Yazar

Yasin el-Hac Saleh – Yazar

Yasin Süveyh – Gazeteci ve El-Cumhuriye platformunda Genel Yayın Yönetmeni

(AEK)