SURİYELİ AYDINLARIN BİLDİRİSİ
"Alevilerin aşağılanması veya damgalanmasını kayıtsız şartsız reddediyoruz"
6-10 Mart günlerinde Suriye'nin kıyı kesimlerinde Esad rejimininin öcünü Alevi halktan almaya yönelik "vahşi katliamları ahlaki açıklık ve kolektif vicdanla konuşmak" üzere bir araya gelen bir grup Suriyeli yazar, akademisyen ve tanınmış şahsiyet yayımladıkları ortak açıklamayla bu zulüm karşısında sessiz ve tarafsız kalmayacaklarını duyurdu.
Bildiriyi yayımlayan The Syrian Observer, imzacıların açıklama etrafında bir araya gelişlerini ve açıklamalarının arka planını "derin ulusal travma anlarında, sessizli[ğin] tarafsızlık değil, suç ortaklığı [olduğu]" sözleriyle gerekçelendirdi.
Gazete, "Gerçeğe, adalete ve insan onuruna olan ortak bir bağlılıkla birleşen imzacıların, bu açıklamayı bir tarafgirlik gereği olarak değil, ülkelerinin geleceğine derin bir bağlılıkla kenetlenmiş Suriyeliler olarak yaptıklarını" dile getiriyor. Bildiriyi yayımlayanların, "edebiyat, hukuk, tıp, sanat, sosyal bilimler, toplumsal liderlik ve benzeri farklı geçmişler ve mesleklerden gelen sesleriyle, nerede olursa olsun ve kimi hedef alırsa alsın, mezhepsel şiddete ve toplu cezalandırmaya karşı ilkeli bir duruş sergil[ediklerini]" saptıyor.
The Syrian Observer aydınların aşağıda tam metnine yer verdiği bildirilerinin "hem son zamanlardaki vahşetleri kına[dığını] hem de eşitlik, hesap verebilirlik ve her insanın yaşamının kutsallığına dayanan daha geniş bir Suriye çağrısında bulun[duğunu]" kaydediyor. "Ülke için ahlaki bir vizyonu savunma taahhüdü" olan "bu vizyon[un], herhangi bir Suriyeli topluluğun günah keçisi ilan edilmesine, şeytanlaştırılmasına veya bir korku mirasına indirgenmesine izin vermeyi red[dettiğini]" vurguluyor.
Alevilerin aşağılanma veya damgalanmasını kayıtsız, şartsız reddediyoruz
Bu yıl 6-10 Mart arasında Suriye'nin kıyı bölgelerinde Alevi sivilleri hedef alan vahşi katliamlar gerçekleştirildi. Bu vahşetler öncesinde, barışçıl vatandaşların aşağılandığı, dövüldüğü ve öldürüldüğü mezhepsel saikle gerçekleştirilmiş kötülükler yapıldı. [Bugün] öldürme, yakma ve yağmalamaların çapı daralmış olsa da, Suriye'deki Alevi toplumunun korku içinde yaşadığına şüphe yok; [onlar] hayatları, onurları ve yuvaları için korkuyorlar.
O yürek paralayıcı günlerde, kadın erkek, çoluk çocuk demeden çok sayıda masum Alevi devrik Esad rejiminin kalıntılarınca düzenlenen darbe girişimleri veya şiddet eylemleriyle doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantıları olmaksızın öldürüldü. Sadece kimliklerinden ötürü -Alevi oldukları için- kolektif cezalandırma mantığıyla hareket eden çılgın silahlı çeteler tarafından hedef alındılar. Bu, eski rejimin katliamlarını körüklemiş olan ve İsrail'in uzun zamandır Filistin halkına uygulaya geldiği mezalim sırasında kullandığı mantığın aynısıdır.
Biz, aşağıda imzası bulunanlar, Alevi toplumunun temel yaşam, özgürlük ve insanlık onuruna dair sahip oldukları eşit haklarının böylesine korkunç bir biçimde ihlalini mümkün olan en büyük güçle kınıyoruz. Bu tür mezhepsel suçlar karşısında sessiz kalmayı reddediyoruz. Sessiz kalmak suç ortağı olmaktır. Gerçek bastırılırak ülkemiz ilerleyemez.
Her türlü mezhep ayrımcılığını açıkça kınadığımızı teyit ediyor ve ciddi bir geçiş adaleti sürecinin acilen başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Tüm masum kurbanlar ve aileleriyle sarsılmaz dayanışma içinde olarak ve neye inanırlarsa inansınlar şiddetin faillerini kınayarak tüm Suriyelileri, Esad rejiminin bizi içine attığı karanlık tünelden kurtulmaya çağırıyoruz;
Alevilerin mağlup bir halkmışçasına aşağılanmasını veya damgalanmasını kayıtıs ve koşulsuz reddediyoruz. Devrilen suçlu Esad rejimidir. Kazanması gereken kadın ve erkekler, eşit hak ve sorumluluk sahibi vatandaşlardır, Suriye halkıdır; Suriyeli Alevilerin onuru çiğnenirken hiçbir Suriyeli onurlu kalamaz; Suriyeli Aleviler korku içinde yaşarken hiçbir Suriyeli güvenlik içinde olamaz. Hangi Suriyeli topluluğa yönelik olursa olsun tüm ihlaller konusundaki ilkeli ve sarsılmaz duruşumuz budur.
İnsan yaşamının, özgürlüğünün ve onurunun dokunulmaz ve tüm siyasal düşüncelerin ötesinde olması gerektiğini hep birlikte teyit edelim. Hangi politika olursa olsun, bir politikanın nihai ölçüsü, bu temel insan değerlerini savunmaya bağlılığı olmalıdır.
İmzacılar
Abdul Hai Sayed – Avukat ve Yazar
Adnan Makiyeh – Aktivist
Ahmed Hasu – Gazeteci
Amer Matar – Gazeteci
Esad El-Açi – İktisatçı
Bekir Sıdki– Yazar ve Çevirmen
Burhan Galyun – Düşünür ve Akademisyen
Faraj Bayraktar – Şair
Faris el-Bahra – Psikiyatrist ve Yazar
Faris Hilu – Aktör
Faruk Mardam Bey – Yazar ve Yayıncı
Fuad Muhammed Fuad - Hekim ve Şair
Gassan Zekeriya – Yazar
Hala Ümran – Oyuncu
Hanadi Zalo – Yazar ve Gazeteci
Hasan el-Nifay – Yazar ve Şair
Hazem Nahar – Revak Maison Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Hüsameddin Muhammed – Yazar ve Medya Şekil
Hussam Cezmati – Yazar ve Araştırmacı
Hussam Miro – Suriye Anayasa Partisi (Hadash) Başkanı
Hüseyn Kassem – Kürt Mühendis ve Politikacı
Inas Hakkı– Yönetmen
Celal Nofal – Psikiyatrist
Kerem Neşar – El-Cumhuriye platformunun Yönetmeni ve Genel Yayın Yönetmeni
Kerim el-Efnan – Gazeteci
Halid Ebu Salah – Araştırmacı ve Gazeteci
Kodr Abdel Kajan – Görsel Sanatçı
Leyla el-Şami – Yazar
Lina el-Ahmad – Çevirmen
Lina el-Taybi – Şair
Luay el-Züreyr – Siyasi Aktivist
Lubna el-Kanavati – İnsan Hakları Savunucusu
Mecid Kayali – Suriye-Filistinli Siyasi Yazar
Melik Dağıstanlı – Yazar
Marsel Şehvaro – Yazar
Mizer Matar – Fotoğrafçı
Muttasım el-Siyufi – The Day After Vakfı Direktörü
Muhammed el-Attar – Yazar ve Oyun Yazarı
Muhammad Ali el-Atassi – Yazar ve Belgesel Film Yapımcısı
Musanna el-Sayır – Hekim
Muvaffak Zureyk – Yazar ve Eleştirel Araştırmacı
Naima Imran - Opera Şarkıcısı ve Müzik Bestecisi
Nebil Süleyman – Romancı
Nihad Şireler – Romancı
Naima Imran – Kısa Öykü Yazarı
Omar Kadur – Siyasi Yazar ve Romancı
Orva el-Ahmad – Yönetmen
Orva Halife – El-Cumhuriye platformunda Gazeteci ve Editör
Usame Muhammed – Film yapımcısı
Usame Nasser – Aktivist ve Gazeteci
Renda Baas – Çevirmen
Reşa Ümran – Yazar
Reşad Kivan – Vatandaş
Ratib Şabo – Yazar ve Çevirmen
Rim el-Gazi – Belgesel Film yapımcısı
Rim Allaf – Yazar
Robin Yasin-Kassab – Yazar
Roza Hasan – Romancı
Samar Yazbek – Romancı
Semir Seyfan – Harmun Çağdaş Araştırmalar Merkezi Direktörü
Semira Meselme – Gazeteci
Sara Hunaydi – Yazar
Vaad el-Keytab – Belgesel Film yapımcısı
Vael Savvah- Yazar ve çevirmen
Velid el-Bunni – Politikacı, Hekim ve Yazar
Yemin Husin – Yazar ve Siyasi Aktivist
Yasir Munif – Üniversite Profesörü ve Yazar
Yasin el-Hac Saleh – Yazar
Yasin Süveyh – Gazeteci ve El-Cumhuriye platformunda Genel Yayın Yönetmeni
(AEK)