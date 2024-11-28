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Yayın Tarihi: 28 Kasım 2024 11:57
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2024 12:21
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'Alevilere eşit yurttaşlık' diyen muhtara kayyım atandı

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı alevi Burmadere köyü muhtarı Şahismail Göyük görevden alındı. Yerine MHP’li olduğu öğrenilen İlçe Özel İdare Müdürü kayyım olarak atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'Alevilere eşit yurttaşlık' diyen muhtara kayyım atandı
*Fotoğraf: Artıgerçek

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Burmadere köyü muhtarı olan Şahismail Göyük görevden alınarak yerine kayyım atandı.

Damal Dernekler Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz haftalarda 68 devrimci önderlerini sosyal medyadan paylaştığı için ihbar sonucunda gözaltına alınarak ifadesi alınan Burmadere köyü muhtarımız Şahismail Güyük 26/11/2024’de geçici olarak görevinden alınmıştır. Yerine kayyum atanmıştır” denildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; görevden alınan muhtar Şahismail Göyük bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Damal'da 28 Alevi köy olduğunu ve seçildikten yaklaşık bir buçuk ay sonra muhtarların Ardahan Valiliği'ne çağrıldıklarını ifade etti.

"Dans topluluğu değiliz, kadim bir inancız"

İçişleri Bakanlığı’ndan bir kişinin de toplantıda olduğunu dile getiren Göyük, şöyle konuştu: “Orada bize cemevlerine yardım edeceklerini söylediler, 'Bir maaşlı dede vereceğiz, eksiklerini gidereceğiz, bağlı olacağınız kurum da Kültür Bakanlığı' dediler. Ben de 'Biz dans topluluğu değiliz, Alevi topluluğunun kendi inancı var, çok kadim bir inancız. Kültür Bakanlığı ile ne işimiz var' dedim. 'Biz böyle bir şey istemiyoruz' dedim. 'Biz cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılaşıyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Biz eşit yurttaş olmak istiyoruz' dedim. 'Nasıl eşit değilsiniz' dedi? '81 ilde bir Alevi vali, cumhuriyet savcısı, emniyet müdürü, kaymakam var mı, biz eşit değiliz' dedim.Tek ben konuştum. Hiçbir muhtar beni desteklemedi. İki ay sonra terörle mücadele beni aldı. Facebook sayfamı çıkarmışlar. Ben de 68 kuşağını anmışım bundan dolayı gözaltına aldılar."

"Alevi olduğum için yargılıyorlar"

İfade işlemleri ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini dile getiren Göyük, “Beni Alevi olduğum için yargılıyorlar. Bugüne kadar karakola düşmedim. Solcuyum ama solcu ve sosyalist olduğum için yargılanmıyorum, Alevi olduğum için yargılanıyorum. İfademde buna yer vermediler” dedi. Göyük, mahkemedeki ifadesi ardından “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce muhtarlık mührü ve evrakları Göyük’ten istenildiği ve kayyım olarak da İlçe Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu'yu atadı. Göyük’ün yerine atanan Zorlu’nun MHP’li olduğu öğrenildi.

(RT)

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