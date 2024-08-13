Alevilerden Cemevi Başkanlığına tepki: Hacı Bektaş etkinliğini iptal edin

Alevi kurumları, Hacıbektaş’ta bu yıl 61’incisi düzenlenecek olan “Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri”ne ilişkin açıklama yaptı.

Küçükçekmece’deki Garip Dede Dergahı’nda yapılan açıklamaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi(DEM Parti) İstanbul Milletvekili ve Garip Dede Dergahı Cemevi Başkanı Celal Fırat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği(PSAKD)Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Karakaya, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Genel Sekreteri Yeşim Kantekin, Türkiye Alevi Federasyonu(ADFE) Genel Başkanı Zeynel Abidin Koç, Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş ve çok sayıda kişi katıldı.

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"Cemevi Başkanlığının etkinliği iptal edilsin"

PİRHA'nın haberine göre; açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı’nın 16-18 Ağustos tarihinde yapacağı alternatif Hacı Bektaş Veli Anma etkinliklerinin iptal edilmesi talep edildi.

Açıklamayı yapan Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş, Alevilerin bütün itirazlarına rağmen kurulan “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının asimilasyon politikalarının üssü haline geldiğini” söyledi.

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"Hacı Bektaş Alevilerin serçeşmesidir"

Bektaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“60 yıldır devam eden Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Alevi Diyaneti olmaya soyunan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından mafyatik ve işgalci bir anlayış ile gasp edilmeye çalışılmaktadır.

Bu anma etkinlikleri Alevilerin inançsal bir etkinliğidir. Hacı Bektaş Veli Dergâhı, Alevilerin en önemli inanç merkezlerinden biridir. Alevilerin serçeşmesidir. 60 yıldır Alevi Kurumları ve Hacıbektaş Belediyesi organizasyonunda gerçekleşen ve Alevilerin inançsal ritüeli haline dönüşen bu etkinlikten, devlet ve birimleri elini çekmelidir. Bu vicdanen kabul edilebilir bir durum değildir.

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"Siyasi iktidarı uyarıyoruz; Bu anma etkinliğini kültürel festivallerle karıştırmayın. Bu bir turistik faaliyet ya da tek başına kültürel bir festival değildir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve AKP/MHP ortaklığı bu tutumundan derhal vazgeçmelidir. Yapılmak istenen şey üzülerek ifade etmeliyiz ki; Filistinli Müslümanların Mescidi Aksa’ya girmesinin ve ibadetlerini yapmak istemelerinin İsrail devleti tarafından yasaklanması ile eşdeğer bir durumdur.

"Alevilerin ibadethanesi olan cemevlerini tanımayan, ibadeti olan Cemi kabul etmeyen, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olan Madımak Katliamı davasını zaman aşımına uğratan, katillerini serbest bırakan bir anlayışın Hacıbektaş’ta bunları yapması anlaşılır bir tutumdur ama kabul edilemez.

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"Aleviler için yok hükmündedir"

"Her yıl 16/17/18 Ağustos’ta yapılan Anma Etkinliklerine bu başkanlık tarafından alternatif etkinlik konması ve halkımızı çağırması, kötü niyeti açığa çıkarmakta ve iddialarımızı doğrulamaktadır.

"Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı başta Aleviler ve Alevi kurumları nezdinde olmak kaydı ile hepimiz için yok hükmündedir. Böyle bir başkanlık Alevilerin talebi değildir. Bu başkanlıkla birlikte hareket eden herkes ve her kurum Alevileri ve Alevi dostlarını karşısına alacaktır.”

Talepler: Cemevi Başkanlığı derhal kapatılmalı

Bektaş açıklamanın ardından Alevi kurumlarının imzasını taşıyan talepleri sıraladı:

>> Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı derhal kapatılmalıdır. Alevilerin inançsal faaliyet ve ritüellerinden elini çekmelidir. Aynı şekilde siyasal iktidar, Alevilerin taleplerini kabul etmek yerine böyle oluşumlar eliyle Aleviliği katletme girişiminden vazgeçmeli ve Hacıbektaş programını derhal iptal etmelidir.

>> Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi başkanlığı ile birlikte hareket eden kişi, kurum, sanatçı kim varsa bu başkanlığın işlediği aleni suça ortaktır ve bu ortaklığı bir an önce sonlandırmalıdır.

>> Hacı Bektaş Veli Dergâhı başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve benzeri kurumlar eli ile gasp edilmiş, el konulmuş bütün Alevi dergâh, türbe ve ziyaret yerleri, ibadethaneleri bir an önce gerçek sahibi olan Alevilere teslim edilmelidir.

>> Alevilik, Aleviliktir. Aleviler nasıl inanıyorsa o şekilde kabul edilmeli ve hiçbir inanca müdahale edilmemelidir.

>> Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin 61.Ulusal, 35.Uluslararası programı Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi Kurumlarının ortaklaşa organize ettiği 16-17-18 Ağustos’tadır. Bunun dışındaki programları korsan programlar olarak tanımlıyor ve kabul etmiyoruz.

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Kültür Bakanlığı da aynı tarihleri duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı 14 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda,Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliklerinin 16-18 Ağustos düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlık, yaptığı açıklamada etkinlik alanlarının, Alevi ve Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının kullanımına açık olacağını belirtti ve "Etkinlik alanlarını kullanmak isteyen kuruluşların etkinlik planlaması, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılacak" dedi.

Ancak Alevi kurumları aynı tarihte düzenleyecekleri anma etkilerinde Hacı Bektaş Veli Dergah'ının kendilerine kapatıldığını açıkladı.

(RT)