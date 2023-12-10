Aleviler, Demokratik Türkiye mitinginde buluştu

Aleviler, bugün Alevi derneklerinin çağrısıyla Kadıköy’de bir araya geldi. İskele Meydanı’nda “Laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” talepleriyle miting yaptı.

Çağrıda bulunan Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) ve Anadolu Alevi Canlar Federasyonu’nun yanı sıra çok mitinge sayıda sendika, meslek örgütü ve parti temsilcisi de mitinge katıldı.

“Türkiye’yi herkesin rengini özgürce ifade edebileceği bir çiçek tarlasına dönüştüreceğiz”

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan burada yaptığı konuşmada ülkenin Türk tipi şeriata doğru gitmesini eleştirirken laik, bilimsel ve anadilde eğitim talebini dile getirdi:

"Ülkenin her geçen gün faşizme doğru gittiği, Türk tipi şeriata doğru gittiği bir anda biz Aleviler, bu ülkenin topraklarına, cumhuriyetine sahip çıkıyoruz. Biz birilerinin dediği gibi inkarcı, tekçi değiliz. Bu ülke bizim. Sizin gibi dinci, tekçi, faşistlere bu ülkeyi bırakmayacağız.”

“Biz bu ülkenin demokratikleşmesi için mücadele edeceğiz. Diyoruz ki bu ülkeyi herkesin kendi dilini, inancını, rengini, rahatlıkla ve özgürce ifade edebileceği bir çiçek tarlasına dönüştüreceğiz. Biz diyoruz ki eğitim laik ve bilimsel olsun. İktidar ne yapıyor, okulları medreselere çeviriyor. Okulların onca öğretmen açığı varken, öğrenciler açken okullara imam atıyorlar. Hep beraber laik bilimsel ve anadilde eğitim istiyoruz."

“Birliği, beraberliği, barışı haykırıyoruz”

Alevi örgütleri adına yaptıkları ortak açıklamada bulunan Seher Şengüllü Yılmaz ve Cuma Erçe, İsrail’le sürdürülen ikili anlaşmaları eleştirdiler ve “Suriye’de savaş suçu işleyenler Orta Doğu’da barış çağrısı yapamazlar” dedi. Cumartesi Anneleri/İnsanları'nı da selamladıkları konuşmalarının devamında şöyle dediler:

“Laik eğitim ve insanca yaşam için biz Alevilerin bedel ödediği ve özlemini duyduğu Türkiye'yi kuralım. Toplumu kutuplaştıranlara, inkarcılara, asimilasyonculara karşı hep beraber itiraz ediyoruz. Birliği, beraberliği, barışı haykırıyoruz. Kimliği, cinsel yönelimi, inancı yüzünden ötekileştirilenlerle omuz omuzayız. Faşizmin tam karşısındayız. AKP ve ırkçı faşist odakları ancak ve ancak omuz omuza vererek yenebiliriz.”

“İnsanlığa karşı işlenen suçların başında gelen Madımak davasını zaman aşımına uğratan, 33 canımızın katillerini serbest bırakan anlayış ile, kardeşimiz Hrant Dink’in katilini, kadın düşmanlarını, çocuk tacizcilerini, mafya liderlerini, uyuşturucu baronlarını serbest bırakıp, devrimcileri, sosyalistleri, aydınları, gazetecileri haksız ve hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde ağır tecrit koşullarında tutsak eden anlayış aynı anlayıştır. Antidemokratik 12 Eylül anayasasına dahi uymayarak Anayasa Mahkemesinin kararlarını tanımayıp, hukukçulara parmak sallamak darbeciliktir. Türk Tabipleri Birliği’ne kayyum atamak darbeciliktir.”

Mitinge çeşitli sosyalist örgütler ve Kadın Meclisleri de yüksek katılım gösterdi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mitinge katılan siyasiler arasındaydı.

(NK/HA)