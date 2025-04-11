Alevi kurumlarından Eş-Şara'nın Türkiye ziyaretine tepki

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş- Şara (Ebu Muhammed el-Culani), Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere bugün Türkiye’ye geldi.

Altı Alevi kurumu, yaptıkları ortak açıklamayla Eş-Şara’nın ziyaretine tepki gösterdi.

İmzacı kurumlar: Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

Ziyaretin, Suriye’de Alevi katliamının gölgesinde gerçekleştiğini belirten Alevi kurumları, “HTŞ’yi muhatap almak başta Alevi soykırımına ve tüm katliamlara uluslararası işbirliği ile taraf olmaktır,” dedi.

Alevi kurumları, yetkililere seslenerek, “Culani’nin gelişi, sadece Alevilere değil, bu topraklarda barışı, eşitliği, laikliği savunan herkesin onuruna yapılmış açık bir saldırıdır. Türkiye, savaş suçlularının, mezhepçi çetelerin, halk düşmanlarının barınacağı bir liman değildir, olamaz!” ifadelerini kullandı.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

(VC)