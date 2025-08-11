Alevi köyünde Cemevi'nden ezan okutulması Meclis gündeminde

Alevi yurttaşların yoğun yaşadığı Çorum'un Tarhan Köyü'nde, son yerel seçimlerle göreve gelen köy muhtarının köyün Cemevi'nde ezan okutması tepkiye neden oldu. Alevi dernekleri "Bu, sadece bir 'ses yayını' değil, Alevi inancına ve Cemevimizin kutsallığına açık bir saldırı, bilinçli bir asimilasyon girişimidir" ifadeleriyle olayı kamuoyuna taşıdı.

"Bu inanç dayatması ve asimilasyondur"

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Türkiye Alevi Federasyonu'nun ortak yaptığı açıklamada, şu ifadeler yeraldı:

"Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Oradan yayılan ses, bizim deyişimiz, duamız, semahımızdır. Cemevi hoparlöründen ezan okutmak; Alevi inancının mekânını, başka bir inancın ritüeline zorla alet etmektir. Bu, inanç özgürlüğü değil; inanç dayatması ve asimilasyondur.

Aleviler, yüzyıllardır kendi ibadetini özgürce yaşamak, inancını korumak için bedel ödedi. Biz, başkasının ibadetine ve inancına asla müdahale etmedik. Ama bizim inancımıza, ibadethanemize, kutsallarımıza uzanan hiçbir ele sessiz kalmayız, boyun eğmeyiz."

"Karar derhal geri çekilmeli"

"Bu uygulama, tek başına bir muhtarın keyfi kararı değil, yıllardır sürdürülen devlet destekli asimilasyon politikalarının yerel yansımasıdır" diyen dernekler, şu çağrıyı yaptı:

"Biz Alevi kurumları olarak açıkça ilan ediyoruz;

Cemevimize yapılan bu saldırıyı reddediyoruz!

Bu karar derhal geri çekilmelidir!

Alevi köylerinin inanç mekânlarına yönelik her türlü dayatmaya karşı örgütlü tepkimizi sürdüreceğiz!

Kamuoyunu, demokratik kitle örgütlerini, inanç özgürlüğüne saygı duyan herkesi bu hukuksuz, saygısız ve asimilasyoncu uygulamaya karşı ses yükseltmeye çağırıyoruz. Bizler; köklerimizden, inancımızdan ve cemevlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz! Bu uygulamanın derhal ve koşulsuz olarak son bulmasını istiyoruz."

Meclis gündemine taşındı

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Anayasası’nın 24’üncü maddesi kapsamında inanç özgürlüğünün güvence altında olduğunu hatırlatan Fırat, "Toplumsal barış ve demokrasiden bahsettiğimiz bu günlerde Cemevi hoparlöründen ezan okutulması gibi bir tutum sergilenmesi Alevi toplumunda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Derhal bu uygulamadan vazgeçilmelidir" çağrısı yaptı.

Sorular

Fırat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yöneltiği önergede şu soruları sordu:

Çorum Tarhan Köyü Cemevi hoparlöründen ezan okutulması uygulamasından Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu uygulamanın, Alevi toplumunun ibadet özgürlüğü ve cemevlerinin kutsallığı açısından yaratacağı hassasiyetin gözetilmemesi halinde, yaşanacak olası gerginliklerin sorumluluğunu kim üstlenecektir Cemevlerine ait ses sistemleri ve mekânların, Alevi inancına aykırı şekilde Ezan okutulması için kullanılması hukuken ve idari olarak hangi mevzuata dayanmaktadır? Köy muhtarlarının veya yerel idarecilerin, inanç mekânlarının işleyişine ve ritüellerine müdahale etme hakkı nereden kaynaklanmaktadır? Türkiye genelinde, Cemevlerine yönelik buna benzer asimilasyoncu veya dayatmacı uygulamaların tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla yürütülen bir araştırma ya da denetim çalışması var mıdır?

(AB)