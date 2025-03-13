Alevi katliamını savunan Yeni Şafak yazarı hakkında suç duyurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve avukatları, Suriye’de Alevilerin katledilmesini savunan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda ulusal ve uluslararası sözleşmelere atıf yapıldı. Ayrıca Kılıçarslan’ın 8 Mart Cumartesi günü yayınlanan yazısındaki katliamı savunan sözlerine yer verildi.

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Suç duyurusunda,“Öncelikle kamu barışını bozmaya elverişliliği tartışmasız ifadeler içeren internet yayını ve X paylaşımına erişimin engellenmesine, yürütülecek etkin ve etkili soruşturma akabinde TCK mad. 216 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama', TCK mad. 214 'Suç İşlemeye Tahrik', TCK mad. 215 'Suçu ve Suçluyu Övme', TCK mad. 122 'Nefret ve Ayrımcılık' suçu ile Savcılıkça resen tespit edilecek başkaca suç fiillerini gerçekleştiren şüpheli hakkında cezalandırma talebiyle iddianame tanzimine karar verilmesi” talep edildi.

Kılıçarslan, “Sizce de öyle değil mi?” başlıklı yazısında Alevilerin katledilmesini destekleyen ifadeler kullanmıştı. Ancak bianet’in yayın ilkeleri gereği nefret söylemini yeniden dolaşıma sokmuyor ve yazıya haberimizin içeriğinde yer vermiyoruz.

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(RT)