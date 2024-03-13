Alevi kadınlar Hacıbektaş'tan seslendi: Yeniden örgütlenmeye ihtiyaç var

Alevi Kadınlar Hacıbektaş'ta Pir Sultan Abdal örgütlenmesinde 9 Mart’ta Hacıbektaş İlçesi Kadıncık Ana Türbesi’nde buluştular.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye'nin her bölgesinde mücadelesini dile getiren Alevi Kadınlar, 9 Mart günü yine Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kadınlarla Hacıbektaş 'ta bir basın toplantısı düzenlediler.

Kadıncık Ana Türbesi'ndeki basın açıklamasında Alevi Kadınlar adına konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğ (PSAKD) Kadın Sekreteri Rukiye Kara, kadın düşmanı ve laiklik karşıtı politikalara karşı mücadele veren kadın örgütleri ile birlikte yürüyerek yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Her hizmet çok değerli"

Kara, son dönemde torba yasa ile gündeme getirilmek istenen Medeni Yasa değişikliğine dikkat çekti. Alanlarda, sokaklarda, çalışma yaşamında kadının özgürlük mücadelesini yürütürken Alevi örgütlerinde de verdikleri mücadeleyi dile getiren Kara, yol hizmetleri noktasında her hizmetin çok değerli olduğunu ancak hizmetlerde zaman ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti.

Daha sonra yürüyüş yaparak Hacı Bektaş Dergahına giden kadınlar orada yol ulularına niyaz ettiler. Dergah ziyaretinden sonra programın ikinci bölümünü oluşturan toplantıyı yapmak üzere yeni açılan Kültür Merkezine geçildi.

Burada açılış konuşmasını yapan PSAKD Kadın Meclisi Sekreteri Rukiye Kara, bu sürecin Alevi Kadınlar için en zorlu süreçlerden biri olduğunu, ırkçı ve dinci politikaların topluma yansıması nedeniyle yapılan toplantıların tekrar tekrar bir araya gelerek kadına yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi için kararlar alınacağını söyledi.

Yalıncak Sultan Ocağı’ndan Sevim Yalıncakoğlu Ana da sözlerine yolda derin izleri olan Anaları zikrederek başladı, “Yeniden örgütlenmeye ihtiyaç var, canların özünü dara çekerek yolculuğa devam etmesi yolumuzun önünü açacak ve kadınları hem yol yürütülürken hem de yaşamın her alanında görünür kılınmasını sağlayacaktır” dedi.

Çok canlı ve umutlu geçen buluşmanın ardından kadınlar laiklik ve kadınların özgürlük mücadelesini güçlendirmek üzere Hacıbektaş'tan ayrılıp illerine döndüler.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(ED/EMK)