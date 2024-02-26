Alevi kadınlar Ankara'da buluştu: Daha çok dayanışma

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun çağrısıyla Ankara’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde 3 Şubat’ta bir araya gelen Alevi kadınlar dayanışma mesajı verdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu 1. Kadın Konferansı'nda, Alevi toplumunun diğer inanç gruplarının etkisi altında kaldığı muhabbetlere girmedikçe kaçınılmaz bir eşitsizliğin ortaya çıktığı ifade edildi.

Konferansın açılışı Alevi ritüellerine uygun olarak gülbang ile yapıldı. Konferansa başlamak için kürsüye Hacı Bektaş Dergahı Postnişin Veliyettin Ulusoy ve kızı Sema Ulusoy davet edildi.

Veliyettin Ulusoy’un kızına yol açması ve birlikte verilen görüntü Alevi inancının köklerinden gelen Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin “Eşim değil Eşitim” söyleminin somut örneği oldu, Alevi kadınların cemlerde, muhabbetlerde istediği bir görüntüydü katılımcılar arasında mutluluk ve heyecan yarattı.

Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Elif Keleşo yaptığı açılış konuşmasında Alevi kadınların değerlerine değindi.

Konferansta konuşmacılar Laiklik ve Kadına yönelik şiddet konusunda genel olarak duyarlılıklarını dile getirdiler.

Bir gecede tek kişinin talimatıyla İstanbul Sözleşmesinden çıkan siyasi iktidarın kadına yönelik şiddet kadın katliamları konusunda ne denli ciddiyetsiz bir tutum içinde olduğunu örneklerle, tanıklıklarla paylaştılar.

3 oturum halinde oluşan konferansa akademi dünyasından ve Alevi örgütlü yapıları içinden konuşmacılar katıldı.

Konferans katılımcıları içinde pek çok genç kadının görev alması umutları güçlendirdi. En çok topraklarımızda Barışa olan ihtiyaç vurgulandı.

Ortak olarak hazırlanan basın bildirisinin okunmasından sonra daha salon boşalmadan yeni yapılması düşünülen konferans ile ilgili planlamalar yapıldı.

Ankara dışından ve Ankara’dan salona gelen Alevi kadınlar salondan ayrılırken daha güçlü, daha umutlu ve birlikte çok şeyin değişmesine olan inançlarıyla ayrı ayrı yönlere doğru ayrıldılar.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)