DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 11:30 2 Şubat 2026 11:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 16:38 2 Şubat 2026 16:38
Okuma Okuma:  3 dakika

Aldar Xelîl: Türkler sürecin bozulmaması için, o eski tarz düşmanlığı istemiyor

PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi, Türkiye ile doğrudan görüşmeler yürüttüklerini, her iki tarafın da sorunlara birbirini tamamlayan perspektifle yaklaştığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aldar Xelîl: Türkler sürecin bozulmaması için, o eski tarz düşmanlığı istemiyor
Fotoğraf: PYD

PYD Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Aldar Xelîl, dün (1 Şubat) Rûdaw’dan Dilbixwîn Dara’nın sorularını yanıtladı.

Xelîl, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında 30 Ocak’ta varılan askeri ve idari entegrasyona ilişkin nihai anlaşmanın kapsamını ve bunun Türkiye’deki çözüm sürecine olası etkilerini değerlendirdi.

Ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari yapıların kademeli olarak bütünleştirilmesini ve Suriyeli Kürtlerin temel haklarının düzenlenmesini kapsayan anlaşmanın uygulanmasına bugün başlanacak.

“Özerk kimliğimizi koruyarak Şam ile birlikte çalışacağız”

Türkiye ile aralarında doğrudan görüşmeler yürütüldüğünü belirten ve PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunduklarını da kaydeden Xelîl’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Rojava gerçeğini, tüm bileşenleri ve hakikatleriyle zaten hiç kimse inkâr edemez ve yok edemez. Ama biz Suriye’den, Şam’dan ayrı değiliz. Bir yandan kendi özerk kimliğimizi koruyarak, diğer yandan Şam ile birlikte çalışacağız.”

“Başkan Apo 27 Şubat’ta bir sürece başlayıp barış ve demokratik toplum için bir çağrı yaptıktan sonra, Türklerin tutumu yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü bir süreç başlamış durumda, onlar da bazı şeyleri gözden geçirmek zorundalar. Yani bölge değişime gidiyor. İsrail’in durumu değişiyor, Lübnan’ın durumu değişiyor, Irak’ın durumu değişiyor, Suriye’nin durumu değişti, İran’ın durumu gündemde ve hem Kürtlerin hem de Kürt hareketinin Türklere karşı durumu ve bazı faktörler değişiyor. İnanıyorum ki Türkler bu sürecin bozulmaması için, o eski tarzdaki düşmanlığı istemiyor. Biz de kendi tarafımızdan şunu biliyoruz: Biz Şam ile, Amerika ile Fransa ile bölge devletleri ve diğerleriyle ne kadar anlaşma ve uzlaşma yaparsak yapalım; eğer Türkiye razı olmazsa bazı şeyler yarım kalacaktır. Bu yüzden her iki taraf da birbirini tamamlayan bir bakış açısıyla, aramızdaki o düşmanlık ruhunu ortadan kaldırmaya çalıştık.”

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026

“Entegrasyon nasıl sağlanacak?”

“Şam’dakiler de eğer gerçekten huzur istiyorlarsa ve savaş ile çatışmaların tekrar çıkmamasını istiyorlarsa Kürt meselesini, Kürt davasını ele almak zorundadırlar. Şu an yapılan bu anlaşmanın amacı sadece bir ateşkesin sağlanması ve bölünmenin ortadan kalkması için entegrasyon konusunu gerçekleştirmektir; ama bu Kürt davasının çözüldüğü anlamına gelmez. Kürt heyetinin önümüzdeki dönemdeki görevi, esas görev olacaktır ve buna göre hareket etmeliyiz.”

“Şimdi, şu ana kadar uzlaşılan konu; mevcut diplomaların, özellikle 2014’ten bu yana -yani özerk sürecin oluşumundan bu yana- olanların hepsinin kabul edildiğidir. ‘Tamam’ dediler. Bundan sonrası nasıl olacak? Bu konu, Eğitim’den bir komisyon ile Bakanlık’tan bir komisyonun birlikte oturup bu verileri tartışmasına bağlıdır.”

“Anlaşmaya göre bu kuşatma kalkmadan entegrasyon adımları da gerçekleşmez. Mesela entegrasyonun gerçekleşmesi için Şam’dan bazı kişilerin, bir grubun gelmesi lazım. Bir grup Kobanî’ye, bir grup Haseke’ye, bir grup Kamışlo’ya gitmeli. O güvenlik kareleri, rejimin eskiden içinde olduğu o güvenlik yerleri için... Bu işin koordinasyonunu yapmak ve yürütmek için bazı grupları gelecek. Yani entegrasyon nasıl sağlanacak... Entegrasyon bir günlük iş değildir, bir ay sürer. Bu bir ay içinde hazırlıkları yapılır.”

Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de 30 Ocak’ta Zoom üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “M4 yolu açılacak. Anlaşmada Kobanî üzerindeki kuşatmanın kaldırılmasına ilişkin bir madde var. Kobanî Kapısı (Mürşitpınar Sınır Kapısı) konusunda Türkiye ve Şam ile görüşmelerimiz sürüyor,” demişti.

Söyleşinin tamamını okumak ve izlemek için tıklayın. (TY)

İstanbul
Aldar Xelîl Kuzey ve Doğu Suriye SDG-Şam anlaşması barış ve demokratik toplum süreci Kürt sorunu İlham Ahmed
SDG-ŞAM ANLAŞMASI
Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı
Bugün 13:00
Diyarbakır’da on binler Rojava için yürüdü: Bizler Rojava Devrimi’nin devamcılarıyız
1 Şubat 2026
Sancar: SDG-Şam uzlaşmasında Öcalan temel aktörlerden biriydi
1 Şubat 2026
Barzani ve Şara SDG ile Şam anlaşmasını görüştü
1 Şubat 2026
GILBERT ACHCAR İLE SÖYLEŞİ
“İsrail’in Suriye’de yaşananlara müdahil olmamasının nedeni, Trump’ı rahatsız etmek istememesi”
1 Şubat 2026
Büyük devletler "tarihsel" olarak niteledikleri Şam-SDG anlaşmasına destek verdi
31 Ocak 2026
BM, AB, AGİT, AVRUPA KONSEYİ, NATO, AKPM
Şam-SDG anlaşmasına "haklar koşuluyla" uluslararası destek
31 Ocak 2026
SDG-Şam anlaşmasına tepkiler
30 Ocak 2026
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026
