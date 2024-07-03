Alan Kurdî'nin adı Milano’da parka verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alan Kurdî'nin adı, İtalya’nın Milano kentindeki bir parka verildi.

Serhat News’te yer alan habere göre; açılışa Belediye Başkanı Santo Minniti, Refahtan Sorumlu Meclis Üyesi Francesca Gisotti, Yeşil Alanlardan Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Elena Grandi, Sivil Hizmetler ve Belediyelerden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Elena Grandi, Dilbilimsel Arabuluculuk Profesörü Nurgül Çokgezici’nin yanı sıra pek çok kişi katıldı.

Alan Kurdî ve ailesi, IŞİD saldırıları nedeniyle 2011 yılında Kobanê’yi terk etmiş ve Türkiye'ye gelmişti.

2 Eylül 2015'te ailesiyle Bodrum’da bindikleri bot kıyıdan ayrıldıktan birkaç saat sonra batmış, 3 yaşındaki Alan Kurdî'nin cansız bedeni kıyıya vurmuştu.

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(RT)