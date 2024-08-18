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Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2024 10:23
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2024 10:42
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Alain Delon hayatını kaybetti

Delon'un çocukları, açıklamalarında, "Ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alain Delon hayatını kaybetti

Fransalı Aktör Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un ölüm haberini çocukları çocukları açıkladı. 

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Basın açıklamasında, şöyle denildi: ”Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz.”

Delon'un sağlık durumu, 2019'da geçirdiği felç sonrası kötüleşmişti. Delon'un 2019 yılından bu yana, Fransa'nın Val de Loire bölgesinde bulunan Douchy kentindeki malikanesinden nadiren ayrıldığı belirtiliyordu. 

(EMK)

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