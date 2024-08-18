Alain Delon hayatını kaybetti

Fransalı Aktör Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Delon'un ölüm haberini çocukları çocukları açıkladı.

Alain Delon kimdir?

Basın açıklamasında, şöyle denildi: ”Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz.”

Delon'un sağlık durumu, 2019'da geçirdiği felç sonrası kötüleşmişti. Delon'un 2019 yılından bu yana, Fransa'nın Val de Loire bölgesinde bulunan Douchy kentindeki malikanesinden nadiren ayrıldığı belirtiliyordu.

(EMK)