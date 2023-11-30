Alaca Heyheyler'den yeni sergi: Kadınlar Atlası

Depo, Alaca Heyheyler Kolektifi’nin ikinci sergisi "Kadınlar Atlası"na ev sahipliği yapıyor.

8 Aralık'ta açılacak sergi, Kolektifin ikinci kitabına odaklanıyor. İzleyiciyi kız çocukluğundan yetişkinliğe, sosyal hayatta, işte, aile hayatında, ilişkilerde kadınlık deneyimine bakmaya davet ediyor.

Alaca Heyheyler, ikinci kitaplarının hazırlığı kapsamında bir yıl boyunca Bursa ve İstanbul’da kadınlarla atölyeler düzenledi. Bu buluşmalardan edindikleri deneyimlerle, ‘Kız Çocukluğumuz’, ‘Ergenlik’, ‘Cinsellik’, ‘Beden Zihin ve Ruh Bütünlüğü’, ‘Duygusal İlişkiler ve Bağlar’, ‘Kızkardeşlik’, ‘Evde, İşte, Sokakta Kız Başına’ başlıklarıyla yedi bölüme ayrılan bir dizi soru hazırladı ve bunlara çevrimiçi araçlarla cevap topladı.

3 Şubat'ta son bulacak sergi ise bu soruları cevaplayan kadınların paylaşımları ve deneyimlerinden ilhamla oluşturuldu. Farklı yerlerden, yaşlardan, yaklaşımlardan kadınların deneyimlerini görünür kılmayı ve bir araya getirmeyi hedefleyen sergi, çeşitli atölyeler, konuşmalar, buluşmalar ve gösterimlere de ev sahipliği yaparak, Depo’nun giriş katını yaşayan ve üreten bir atölyeye dönüştürecek.

Alaca Heyheyler hakkında

Arzu Yayıntaş, Güneş Terkol ve Sevil Tunaboylu’dan oluşan, esnek ve bağımsız, düşünsel olarak birarada olan ve aralıklarla ürettiği düşünceleri fiziksel projelere dönüştürürken, birbirinin kadınlık ve sanatsal dönüşümünü de destekleyen bir sanatçı grubu. Grup, ilk kez 2017’de farklı yaş ve meslekten 104 kadınla, kendi doğum hikâyelerinden başlayıp, ilk regl, PMS, kürtaj, düşük, doğum, annelik ve menopoz gibi kadınlık döngülerine dair deneyimleri üzerine yaptığı söyleşilerden oluşan "Alaca Heyheyler" adlı bir kitap yayımlamıştı.

Alaca Heyheyler, Mart 2024’te SAHA Sürdürülebilirlik Fonu desteğiyle yayımlanacak Kadınlar Atlası adlı kitaplarında cevaplarının yer almasını isteyen tüm kadınları bu formdaki soruları cevaplamaya davet ediyor. (AÖ)