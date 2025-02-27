Alaattin Köseler kimdir?

Beykoz Belediye Başkanı.

1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 45,86 oy oranı (68.453 oy) ile Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Daha önce, 1999-2004 yılları arasında da Beykoz Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

1960 yılında Beykoz, Paşabahçe'de dünyaya geldi. Evli ve bir çocuk babası. (Mİ)