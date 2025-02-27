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KİM
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 07:55
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 09:51
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Alaattin Köseler kimdir?

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla 27 Şubat 2025'te gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alaattin Köseler kimdir?

Beykoz Belediye Başkanı.

1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Mamak’taki askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansa başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi. Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu.  

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 45,86 oy oranı (68.453 oy) ile Beykoz Belediye Başkanı seçildi. Daha önce, 1999-2004 yılları arasında da Beykoz Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

1960 yılında Beykoz, Paşabahçe'de dünyaya geldi. Evli ve bir çocuk babası. (Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Alaattin Köseler Beykoz Belediyesi CHP
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Bugün 07:36
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