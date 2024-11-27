Alaattin Çakıcı, Hrant Dink'in katili Ogün Samast ile görüştü

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Hrant Dink’in katili Ogün Samast’la görüştüğü görüntüler ortaya çıktı.
Samast, Karadeniz turu kapsamında Trabzon’daki Ramada Otel’de kalan Alaattin Çakıcı’nın yanına geldi.
Odasından çıkan Çakıcı, otelin restoranında Ogün Samast ile görüştü. Çakıcı ve Samast ardından Rize’ye geçti.
Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiğine yönelik iddialar var.
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16 yıl hapiste kaldı
Ogün Samast 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’i öldürdü. Cinayet tarihinde 17 yaşındaydı. Çocuk mahkemesinde yargılandı. 22 yıl 10 hapis cezası verildi. 16 yıl sonra 15 Kasım 2023’te tutulduğu Bolu F Tipi Cezaevinden serbest bırakıldı.
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Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi
15 Kasım 2023
(HA)