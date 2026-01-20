ENGLISH KURDÎ
HABER
20.01.2026 10:24
 20.01.2026 11:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Al-Monitor: Trump, Şara'dan Haseke'ye girmeyeceğine dair taahhüt aldı

Al-Monitor’a konuşan kaynaklar Trump, Ahmed eş-Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de devam şiddetin sona ermesini istedi.

BİA Haber Merkezi

Al-Monitor: Trump, Şara'dan Haseke'ye girmeyeceğine dair taahhüt aldı

Suriye'de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) dün akşam (19 Ocak) görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'yı telefonla aradı.

ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
19 Ocak 2026

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, iki liderin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Tarafların ayrıca, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.

IŞİD'le mücadelede iş birliği

Görüşmede, Suriye ile ABD arasında terör örgütü IŞİD'le mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye’ye daha iyi bir geleceğe yönelmesi için fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan ise görüşmeye dair herhangi bir açıklama yapmadı.

"Haseke'den uzak dur" mesajı

Al-Monitor’dan Amberin Zaman’ın haberine göre Trump, Ahmed eş-Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de devam şiddetin sona ermesini istedi.

Al-Monitor’a arka plan bilgisi veren kaynaklar, Trump’ın eş-Şara'dan, ordusunun Kürtlerin kontrolündeki Haseke kentine girmeyeceğine dair bir taahhüt aldığını söyledi.

"Görüşme olumsuz geçti"

Diğer yandan Rûdaw TV’ye konuşan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusuf, Mazlum Abdi ile el-Şara arasında gerçekleşen "ateşkes" ve "entegrasyon" görüşmesinin "olumsuz sonuçlandığını" söyledi.

Yusuf, Şam’da yapılan görüşmeye ilişkin, "Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam ‘her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011’dekinden öncesine dönecek’ diyor. Hiçbir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor" dedi.

"Tam bir teslimiyet dayatılıyor"

Yusuf, "Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara’nın dün aldığı kararların hiçbiri sahada uygulanmadı. Bize tam bir teslimiyet dayatılıyor. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğiz" diye ekledi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Şam’dan çıktığını kaydeden Foza Yusuf, "Buraya geldiklerinde (Rojava’ya) durum değerlendirmesi yapılacaktır" şeklinde konuştu.

(AB)

