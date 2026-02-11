Al-Monitor: Suriyeli olmayan en az 100 militan Kandil’e çekildi

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ABD arabuluculuğunda varılan 18 Ocak tarihli ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması kapsamında, Suriyeli olmayan PKK mensuplarının Kandil’e çekildiği öne sürüldü.

Al-Monitor’den Amberin Zaman’ın haberine göre, “konuyu yakından bilen üç kaynak”, PKK mensubu en az 100 Suriyeli olmayan militanın Suriye’den Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına geçtiğini aktardı.

SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması

Zaman, Suriyeli olmayan PKK mensuplarının IKBY-İran sınırındaki Kandil Dağları’nda örgütün ana karargâhına intikal ettiğini; sürecin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 22 Ocak’ta yapılan görüşmenin ardından başladığını ve IKBY makamlarının tahliye sürecini kolaylaştırdığını kaydetti.

Haberde ayrıca, Suriyeli olmayan PKK militanlarının kesin sayısının belirsizliğini koruduğu, ancak kaynakların, daha fazla ayrıntı vermeksizin, transferin sürdüğünü belirttiği ifade edildi.

Mazlum Abdi ve Neçirvan Barzani, Erbil’de bir araya geldi

“Süreç, Ankara-SDG arasında yumuşama sağlayabilir”

Zaman, sürecin Ankara ile SDG arasındaki ilişkilerde bir yumuşamaya yol açabileceğini; Suriye Kürtleri ile Türkiye’nin, Suudi Arabistan’ın Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile “derinleşen ittifakını” dengeleyebilecek biçimlerde birlikte çalışmasına kapı aralayabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her şey planlandığı gibi giderse, Türkiye ile Suriye Kürtleri arasındaki barış; Türkiye, Suriye ve Irak’taki Kürtleri kapsayan, Türkiye liderliğinde genişleyen bir nüfuz alanının temelini oluşturabilir. Bu da herkes için ekonomik ve stratejik getiriler sağlayabilir.”

Cengiz Çandar: Türkiye’deki sürecin önceki haftalara oranla hız kazanacağını öngörebiliriz

(VC)