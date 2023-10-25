Al Jazeera Gazze büro şefinin üç aile üyesi öldürüldü

Al Jazeera Gazze büro şefinin ailesi, İsrail hava saldırısında öldürüldü. Saldırıda Al Jazeera Arapça muhabiri Vail ed-Dahduh'un, eşi ve oğlu can verdi.

Al Jazeera'nın yayınladığı görüntülerde, Ed-Dehduh'un öldürülen aile üyelerini görmek üzere Gazze'deki bir hastanenin morguna girişi gösterildi.

Saldırının şokunu atlatamadığı görülen Ed-Dehduh, Al Jazeera'ya, "Olanlar açık, bu çocukları, kadınları ve sivilleri hedef alan bir saldırı dizisi. Daha az önce Yarmuk'tan gelen benzer bir saldırı haberi veriyordum. İsrail saldırıları Nuseyrat dahil birçok bölgeyi hedef aldı." dedi.

Ed-Dehduh, yapılanları işgal mantığı içinde yorumladı: "İsrail'in işgal ettiği yerlerde insanları cezalandırmadan bırakmayacağından kuşkuluyduk. Maalesef böyle oldu. Burası, işgal ordusunun [sözde] 'güvenli' bölge olarak adlandırdığı yer."

Ed-Dehduh'un ailesinin birkaç üyesi, Gazze'nin güneyindeki Nuseyrat mülteci kampındaki evlerine yönelik saldırıdan kıl payı kurtuldu. Saldırıya hedef olanlar arasında gazetecinin bebek torunu da var.

Al-Jazeera Arapça servisi, İsrail hava saldırılarının birçok mağdurunun, İsrail'in emriyle Gazze Şeridi'nin güneyine geçmekte olan siviller olduğunu bildirdi.

(AEK)