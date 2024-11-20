AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Mahruki hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

AA’nın haberine göre; Mahruki, 12 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin soruşturmada ifade vermek için avukatları ve yakınlarıyla beraber İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Savcıya ifade veren Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.

Mahruki ne demişti?

Yüksek Seçim Kurulu’nun elektronik oylamaya geçeceği yönündeki tartışmalara dair paylaşım yapan Mahruki, şöyle demişti:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasadışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur..."

"Hala YSK'ya güvenip de kendi kontrol mekanizmasını hatasız ve %100 işe yarayacak şekilde kurmadan seçime girenler o seçimi kazanmak istemiyor demektir..."

(RT)