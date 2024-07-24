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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 13:14
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 13:23
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Aktris Bardot'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Katliam Yasası" çağrısı

Brigitte Bardot, yasanın mevcut haliyle sokak hayvanları sorununu daha da çözümsüz bir noktaya taşıyacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa konusunda gereğini yapacağına dair inancını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aktris Bardot'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Katliam Yasası" çağrısı

1986 yılında sokakta yaşayan hayvanlarının korunması amacıyla Brigitte Bardot vakfını kuran ünlü Fransız aktris, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek sokak hayvanları yasasının veto edilmesi çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'na verdiği desteği hatırlatan Bardot, kurduğu vakıf ile dünya çapında pek çok ülkede hayvanların korunması için yapılan mücadelelerde Türkiye'nin bu alandaki hoşgörüsünü örnek gösterdiğini vurguladı.

Brigitte Bardot, yasanın mevcut haliyle sokak hayvanları sorununu daha da çözümsüz bir noktaya taşıyacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa konusunda gereğini yapacağına dair inancını belirtti.

Türkiye'deki hayvanlar üzerindeki tehdit...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenișim!
 
Sayın Cumhurbaşkanı,
 
Bugün size basın aracılığıyla seslenmemin nedeni, ülkenizdeki sokak hayvanlarına yönelik korkunç bir tehdit olan endişe verici bir durum hakkında sizi uyarmaktır.
 
Türkiye, şimdiye kadar sokaklarda halkla uyum içinde yaşayabilen sahipsiz köpek ve kediler için bir şefkat örneği olmuştur. Kısırlaştırma ve aşılama programları ile topluma entegre olmuş hayvanların yaşadıkları bölgelerine geri gönderilmesi yoluyla sadece hoşgörüyü değil, sorumlu bir şekilde bir arada yaşamayı teşvik eden Hayvanları Koruma Kanunu'nu 2004 yılında kabul ederek bu insancıl yönetimden bizzat sorumlu oldunuz.
 
Vakfım, bu sosyal varlıkları yakalayıp öldürmeyi veya ömür boyu hapishane/ölüm barınaklarına kapatmayı tercih eden yetkililerle dünya çapında yapılan çok sayıda müzakerede bu örneği ortaya koydu.
 
Acımasız olmanın yanı sıra, öldürmek ve yakalamak, çok fazla sayıda olan başıboş köpek ve kedi sorununu daha da kötüleştirerek, ters etki yaratan önlemler olacaklardır. Konuyla ilgili tüm uzmanlar bu noktada hemfikirdir ve bir ülkenin imajı ile hayvanlarına nasıl davrandığı arasında kuvvetli bir ilişki vardır. 22 Ağustos 2023 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Genel Yorum 26'da çocukların her türlü aile içi şiddetten ve hayvanlara uygulanan şiddetten korunması çağrısında bulunmuştur. Toplum içinde yaşayan sokak hayvanlarının yakalanması, hapsedilmesi ve ötenazi uygulanması bu şiddet türlerinden biridir!
 
Türkler, sokak hayvanlarıyla birlikte yaşama konusunda hem turistleri hem de hayvan severleri mutlu eden bir örnek oluşturmuştur. Türkiye'nin, en sadık dostlarımız olan bu hassas canlılara karşı ilgisizliği ve acımasızlığı nedeniyle eleştirilen, sevilmeyen bir ülke olmasına izin vermeyin.
 
Sayın Cumhurbaşkanı, size güveniyor ve bu konuda gerekeni yapmanızı umut ediyorum. Cevabınızı bekliyor ve saygılarımı sunuyorum.

(EMK)

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/haber/kisirlastir-yasat-yerinde-bak-297744
SANATÇI VE YAZARLARDAN DESTEK
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18 Haziran 2024
/haber/sokakta-yasayan-hayvanlarin-yanindayiz-296596
TTB’den sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili açıklama
11 Haziran 2024
/haber/ttbden-sokakta-yasayan-hayvanlarla-ilgili-aciklama-296401
Avrupa’da sokakta yaşayan hayvanlar
28 Mayıs 2024
/yazi/avrupada-sokakta-yasayan-hayvanlar-295820
"Hayvan düşmanlığı, faşizm inşasının önemli ayaklarından biri"
22 Mayıs 2024
/haber/hayvan-dusmanligi-fasizm-insasinin-onemli-ayaklarindan-biri-295631
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/haber/sokakta-yasayan-kopekler-icin-sokaktayim-yanindayim-deme-zamani-295572
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