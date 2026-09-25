Aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê hatibû girtin, serbest bû

Xwendekara zanîngehê û aktivîsta LGBTÎ+yan Duru ku beriya Lûtkeya NATOyê di operasyonên li Enqereyê de di 23ê Hezîranê de hatibû desteserkirin û paşê jî hatibû girtin. Danişîna doza Duruyê duh (24ê Îlonê) pêk hat. Dadgehê biryara tehliyeya Duruyê da.
Li gorî agahiyên ku UniKuirê ragihandine, Duru bi destê kelemçekirî anîn salona danişînê. Hevalên wê û parêzvanên mafan ên ku dixwestin danişînê bişopînin di korîdorê de hatin rawestandin.
Doza yekem a aktîvîsta LGBTİ+yan Duruyê di 24ê Îlonê de ye
Di dema danişînê de di salonê de polîsên biçek û bi ekîpman û wezîfedarên sivîl amade bûn.
Daxuyaniyên çapemeniyê, cilûberg û weşan hatin pirsîn
Piştî parastina bersûcê/a din a/ê ku bi Duruyê re tê darizandin, dest bi îfadeya Duruyê hate kirin.
Dadwer ji Duruyê pirsî ku gelo têkiliya wê bi ti rêxistinê re heye an na, daxuyaniyên çapemeniyê yên ku tevlî bûye, pankart û nivîsên di dosyayê de, cilûbergên ku li xwe kirine û alên ku hilgirtine pirsîn.
Duruyê got ku ew tevlî daxuyaniyên çapemeniyê bûye lê bi rêya medyaya civakî û nûçeyan ji wan agahdar bûye û bi arastekirina ti rêxistinê tevnegeriya ye.
Operasyonên Lûtkeya NATOyê: Yildiz Tar, Emel Memiş û xwebexşên TEMAyê serbest bûn
Duruyê li dijî nirxandina ku hin cilûberg "formaya" rêxistinê ne jî derket û got ku wî ti cilûbergên bi rêxistinê re têkildar li xwe nekirine.
Her weha Duruyê got: "Ez weşanên mixalif dixwînim. Yek ji wan jî kovara Yeni Demokrat Gençlik e. Min li qadê ew heval an jî ew ala dîtin û ez çûm ba wan."
"Têkiliyeke min a rêxistinî tune ye, em tenê heval in"
Dadwer ji Duruyê mala ku lê dimîne, kovar û rojnameyên di dema serdegirtina polîsan de li malê hatine dîtin û axaftinên ku bi hin kesan re kirine pirsîn.
Duruyê got ku ew di mala xwendekaran de dimîne, polîs beriya ku derfeta vekirina derî bidin wan ketine malê û weşanên li malê weşanên mixalif ên qanûnî ne ku ew wan dişopîne.
Duruyê diyar kir ku ew bi kesên di dosyayê de ne heval e û got: "Têkiliyeke min a rêxistinî tune ye, em tenê heval in."
Encamnameya Lûtkeya NATOyê hat weşandin
Parêzeran daxwaza tehliyeyê kir
Parêzerên Duruyê diyar kirin ku lêpirsîn di çarçoveya desteserkirinên beriya Lûtkeya NATOyê de hatiye destpêkirin û daxwaza tehliyeya wê kirin.
Yek ji parêzeran diyar kir ku beriya Lûtkeya NATOyê nêzîkî 100 kesî bi awayekî "tedbîr" hatine girtin û got ku Duru di çarçoveya van lêpirsînan de kesê dawî ye ku girtî maye.
Parêzer da zanîn ku bişopandina fîzîkî û qeydên di dosyayê de di çarçoveya têkoşîna li dijî terorê de ti sûcekî nîşan nadin û bal kişand ser ku bersûc xwendekarên zanîngehê ne.
Dadgehê biryara tehliyeya Duruyê da. Darizandina Duruyê dê bê girtin berdewam bike.
Danişîn taloqî 7ê Kanûna Paşîna 2027an kirin.
(NÖ/AY)