Aktivisitler, Messi'nin malikanesini hedef aldı

Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada, "Messi'nin İbiza'daki yasa dışı malikanesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı. Bunlar olurken, sadece Balear Adaları'nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti."