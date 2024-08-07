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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 09:16
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 09:26
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Aktivisitler, Messi'nin malikanesini hedef aldı

İspanyol iklim aktivisti Futuro Vegetal, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin İbiza kentindeki 11 milyon euroya satın aldığı malikanenin beyaz duvarlarını siyah ve kırmızıya boyadı. Aktivistler, Zenginleri gezegeni yok etmekle suçluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aktivisitler, Messi'nin malikanesini hedef aldı

Futuro Vegetal üyeleri, futbolcu Lionel Messi'nin malikanesine gizlice girdi. Bahçede "Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır" yazılı pankart açan aktivistler beyaz duvarları da kırmızı ve siyaha boyadı.

Görseli Büyüt

Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada, "Messi'nin İbiza'daki yasa dışı malikanesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı. Bunlar olurken, sadece Balear Adaları'nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti."

Görseli Büyüt

"Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesimi, en yoksul üçte ikilik kesimle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur. Bu ancak kamu yetkililerinin yaşamı tehdit eden bir ekonomik- sosyal sistemi desteklemesi sayesinde mümkün olmaktadır."

Görseli Büyüt

Aşırı sağ krizden göçmenleri sorumlu tutarken ve onlara karşı aşırı şiddet sergilerken, daha iyi bir dünya için mücadele eden bizler sorunun sosyal eşitsizlik olduğu konusunda netiz. Sorunları kökünden ele alalım. İklim kriziyle yüzleşmek için radikal bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var” ifadeleri kullanıldı.

Görseli Büyüt

Aktivistler, zenginlerin çevreye verdikleri zararlar ve bu durumun toplumsal eşitsizliklere neden olduğu konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirttiler.

Görseli Büyüt

Futuro Vegetal daha önce de benzer eylemler düzenledi. 2023 yılında Ibiza'daki Pacha isimli diskoteğe ve Blue Marlin isimli plaj klubü gibi lüks mekanları hedef aldılar. Ayrıca özel bir jet ve Lamborghini marka lüks bir araç da hedefler arasındaydı.

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