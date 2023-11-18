Akşener: Oğlumun ve eşinin banka hesapları kontrol edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'da düzenlenen istişare toplantısının açılışında, partisindeki istifa dalgasına ilişkin konuştu.

"Giden arkadaşlar ilginç bir biçimde bizi HDP ile eş güdüm haline getirerek gitti" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama ilginç olanı şu, sizi 2018'de CHP ile yaptığımız ittifak çerçevesi içinde seçilecek sıralara ben yazdım. Milletvekili seçilirken hiç HDP'yle ilgili herhangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı. Sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP'yle bir yakınlığımız varmış gibi... Her giden arkadaş millete, hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih etti. Buna rağmen bu insanlar hakkında konuşmadım."

''Hiçbir belediyeyle irtibatımız, iltisakımız yok''

Akşener, oğlu ve gelininin banka hesaplarının bilgileri dışında kontrol edildiğini söyledi:

“Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Kimin olduğunu söyleyemem, çünkü gayri resmi bir bilgi. Ama biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek ya da o banka diyecek ki ‘biz bulamadık.”

Kendisinin ve yakınlarının hiçbir belediyeyle irtibatı olmadığını da vurgulayan Akşener, "Oğlumun, gelinimin, dört kız, iki erkek yeğenimin, kocamın, çocukluk arkadaşlarımızın, fabrikası, inşaat firması olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi gücü yoktur. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği taktirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım" diye konuştu.

İyi Parti'de çözülme

İyi Parti'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan çözülme artarak devam ediyor.

27. Dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray 6 Haziran'da, İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Emine Küçükali ile Eski Devlet Bakanı ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahat Andican 12 Haziran'da partiden istifa ettiklerini duyurmuşlardı.

İyi Parti kurucularından, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi olan Taylan Yıldız da 19 Haziran'da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İyi Parti 27. Dönem Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem 10 Kasım'da partiden istifa ettiklerini duyurdu.

28. Dönem Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu 2 Kasım’da İyi Parti’den istifa edip 7 Kasım AKP'ye katıldı.

Son olarak İyi Parti 28. Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker, 16 Kasım’da partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Meral Akşener’in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham edildiğini yazdı. Ardından Dikbayır, suçlamaların araştırılması için İyi Parti'nin TBMM Grubu'na ve Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi.

(VC)