Akşener, isim vermeden CHP'yi hedef aldı: Savaş ilanı kabul ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde partisinde yaşanan istifalara ve tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Akşener, İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın CHP ile yürüttüğü görüşmelere değindi ve "Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım" dedi.

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"Beğenmiyorsanız istifa edersiniz"

Akşener, gazetecilerin İYİ Parti'deki istifalara ilişkin sorusuna, "İstanbul’da Belediye Meclis üyelerimiz kendi aralarında partiden bağımsız bir şekilde karar verdiler. İstifa etmiş bir arkadaş yeniden grup başkanlığına seçildi. Onları İstanbul İl Başkanlığı disipline verdi, disiplin süreci devam ederken bu arkadaşlar istifa etti.

Giden arkadaşım için ben çok üzülürüm. Bugüne kadar bir prensip kararı aldım ve hep uydum. Bugüne kadar bizden ayrılmış başka partiye gitmiş olsa dahi giden hiçbir arkadaşımıza hakaret etmedim iftira etmedim. Ama ne hikmetse bugüne kadar giden bütün arkadaşlarımızın taş attığı tek pencere oluyor o da İYİ Parti’nin penceresi oluyor.

Dilerdik ki bunlar olmasın. Şu an ilginç bir şey var. Biz seçime tek başımıza girme kararı aldık. Bu kararı GİK’te 9 saat konuşarak aldık. ‘CHP ile yol yürümeye evet mi hayır mı’ dedik. Gizli oylama yaptık ve sonuç hayır çıktı.Bu kararı beğenmemek mümkündür, bu karara uymuyorum demek de mümkündür. Bunu beğenmiyorsanız istifa edersiniz" diye yanıt verdi.

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"Yaptığı diplomasiden haberdar değilim"

Akşener, konuşmasının devamında İYİ Parti'den istifa eden ve dün akşam TV100'de programa katılan İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a ismini vermeden yüklendi ve şunları söyledi:

"Ama bu arkadaşımızın ilginç bir yanı oldu. Dün akşam bir televizyon programında benim bilgim dahilinde arka kapı diplomasisi yapılmış. Benim bilgim yok, teşkilat başkanı, yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok neye göre yapılmış. Bir başka soru daha var. İlk defa -ben böyle komplo işlerine pek inanmam da- partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Çünkü bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasiden haberdar değilim, ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteğine sahibim.

Nasıl oluyor bu iş? Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok.

Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar."