Akşener: Genel başkanlığa aday olmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya platformu X'te, "Büyük Türk Milleti’ne…" başlığıyla yazılı bir açıklama paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil" girmeyi tercih ettiklerini hatırlatarak, "Bu kararı alırken, kararı alan partinin genel başkanı olarak; karşımıza kimleri aldığımızı, elbette biliyordum" diyen Akşener, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

İYİ Parti, Türkiye genelinde yüzde 3.77 oy almıştı. Nevşehir ilinin yanı sıra 24 ilçe ve 7 belde belediyesini İYİ Parti'li adaylar kazanmıştı. Bu sonuçlar, İYİ Parti'li kurmaylar tarafından 'başarısızlık' olarak nitelendirilirken, 31 Mart sonrası İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, İstanbul adayı Buğra Kavuncu isimler partiden art arda istifa etmişti.

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"Her türlü bedeli öderim"

"Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada İYİ Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeye atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım. Bugün İYİ Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin, ne de 2028 hesapları kovalayan bir takım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Ve hatta İYİ Parti, bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye'nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben, dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, memleketimin iyiliği için her türlü bedeli öderim."

“Genel başkanlığa aday olmayacağım”

Akşener, İYİ PArti’nin 27 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını belirterek şunları kaydetti:

“Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.

Kurultayımızın şimdiden; partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

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(VC)