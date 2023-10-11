Akşener, Erdoğan'ın İYİ Parti'ye "ittifak" çağrısını geri çevirdi: "Zararlı"

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partisini ve icraatını övdü, muhalefeti "Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet" olarak niteledi.

Erdoğan sözü seçimlere getirerek "özellikle deprem bölgesindeki vatandaşların, sırf sandıktaki tercihlerinden dolayı [...] alçakça hakaretlere maruz kaldı[ğını]" iddia etti.

"Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini mayıs seçimlerinde olduğu gibi inşallah 2024 Mart mahalli idareler seçimlerinde de ödeyecektir," diyen AKP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarına teşekkür etti ve "Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim." dedi.

İYİ Parti'ye açık teklif

Erdoğan, Grup Toplantısı sonrasında TBMM'den ayrılırken habercilerin "ittifak" konusundaki sözlerine yönelik sorularıyla karşılaştı.

"Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusu üzerine Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur." dedi.

Akşener: "İttifak ülkeye zarar veriyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın davetini sosyal medya hesabından geri çevirdi.

İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın @RTErdogan.



Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) October 11, 2023

“İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor" diyen Akşener, Erdoğan'a "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun.” tavsiyesinde bulundu.

(AEK)