Akşener'den sonra Oktay Vural da İmamoğlu'nu hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçimlerde iş birliği önerisini reddeden İYİ Parti’nin l seçimlere kendi adayları ile gireceğini duyurmasından sonra başlayan tartışmalar devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı hedef almış ve “İkisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler” diyerek gerilimi arttırdı.

Tartışmalara sürerken İYİ Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural da İmamoğlu’nu hedef aldı.

Vural, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Keşke kendi işine baksaydın. Kurumların kararı varken bunu dolanmak için iş çevirmeseydin. Detay dediği ise esas. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarına ve kurallarına uymayanın ne demokrasimize ne de millet iradesine ne de geleceğe hayrı olur. Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün…Yok öyle yağma… Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz.”

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Akşener ne demişti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir konuşmasında Nihal Atsız’ın bir şiirini okumuş, şiirdeki “Er tez gider, korkak yavaş” dizesi “Mansur Yavaş’a gönderme mi?” sorularının sorulmasına neden olmuştu.



Akşener bu iddiayı reddetse de Uşak’ta yaptığı konuşmada, “Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener’in “korkak” sözlerine cevap olarak “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.” diyen Mansur Yavaş, “Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu.” diye konuşmuştu.

İmamoğlu da Akşener’in sözlerine cevap olarak “Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben o defteri kapattım. Önüme bakıyorum. Süreçte şu an ifade edeceğim başka bir şey yok. Eski dost düşman olmaz. Küçük detaylar üzerinden konuşmayı artık uygun görmüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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(RT)