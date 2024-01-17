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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 16:33
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 17:02
2 dk Okuma

Akşener'den CHP'ye: Karın ağrısı İYİ Parti miydi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP’nin ortak bildiri tepkisine ilişkin “İlginç bir biçimde ayrı bildiri yayınlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Akşener'den CHP'ye: Karın ağrısı İYİ Parti miydi?
Fotoğraf: İYİ Parti/X

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener konuşmasının önemli bir kısmını Meclis’te yaşanan ‘ortak bildiri’ krizine ve Cumhuriyet Halk Partisi’yle (CHP) yaşadıkları gerilime ayırdı.

CHP’nin ortak bildiriye karşı çıkıp Meclis Başkanlığı tezkeresini kabul etmesine değinen Akşener, şöyle konuştu:

“Dün bir toplantı oldu, o toplantıda üç siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak. Bu parçalı bir görüntü PKK’yı bu sefer iki kere zil takıp oynayacak hale getirecek bu sistemden sonuç itibarıyla vazgeçildi. Enteresan burası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla bir ortak tezkere Meclis’e sunuldu, herkes fikrini söyledi, ilginç bir biçimde ayrı bildiri yayınlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu: Karın ağrısı İYİ Parti miydi? Karınları ağrıtan İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi?”

Akşener ayrıca, “her büyük terör hadisesi ve her önemli dış politika krizinden sonra” ilgili bakanlıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla aradığını belirtti.

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“DEM ile hemen el sıkışın”

CHP’yi DEM Parti’yle görüşmeleri üzerinden hedef alan Akşener, “El sıkışın kardeşim dürüst, açık bir şekilde DEM ile el sıkışın, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın, hemen bütün her yeri alın. Bizim seçmenimiz de mademki cebinizde duruyor bu da millete büyük bir hakarettir hadi bakalım el sıkışın her yeri alın, görelim bakalım neymiş dünya” diye konuştu.

Ne olmuştu?

İYİ Parti, Irak’ın kuzeyinde 9 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısı sonrası, 13 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’ndan bilgilendirme toplantısı yapılmasını ve ‘ortak bildiri’ yayımlanmasını talep etmişti.

CHP lideri Özgür Özel dün (16 Ocak) bildiriyi imzalamayacaklarını ve iktidarın arkasına dizilmeyeceklerini belirterek, “İYİ Parti’nin de AKP’den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor” demişti.

Meclis’teki ‘ortak bildiri’ krizi ise “TBMM Başkanlığı Tezkeresi” formülüyle çözülmüş; AKP, MHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra CHP ve Saadet Partisi grupları da 'evet' demiş, tezkere oyçokluğuyla kabul edilmişti.

CHP ise ayrıca yayımladığı bildiride “terörle mücadelenin siyaset üstü olması gerektiğini” savundu, ortak bildirilerin ‘siyaset malzemesi’ olarak kullanıldığını belirtmişti.

(VC)

İyi Parti TBMM İYİ Parti grup toplantısı meral akşener
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