Akşener: CHP Kurultayı’nda Türk sağına bol miktarda hakaret edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Akşener, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi sonrası ilişkilerin gerildiği CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin sert mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun ‘hançer’ çıkışına değinen Akşener, “Hançer işi ortada kaldı. Eğer bensem, bugüne kadar kimsenin arkasından hançer vurmadım” dedi. Ardından boynunu ve kalbini gösteren Akşener, “Hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep böyle yaptım. Arkadan işim yoktur” ifadesini kullandı.

“Hançer edebiyatı çok ilginçti”

Akşener, konuşmasının devamında öne çıkanlar şöyle:

“Vallahi, billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançeri, hem de Maraş bıçağı gibi koymuşumdur, koymaya da devam edeceğim. Ama bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım.

Şimdi asıl mesele şu; ben olmadığıma göre hançer kimin? Hançerler kimin? Bu hançer edebiyatı çok ilginçti. Ama bunu hiç anlayamadım. Kimse üstüne almadı, benim üstüme kaldı. Görüşeceğiz.”

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 4-5 Kasım’daki Kurultay’ında yaptığı konuşmada, “Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi” demişti.

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“Değişim havarisi oluverdiler”

Akşener, 4-5 Kasım’daki CHP 38. Olağan Kurultayı’na ve Özgür Özel’in seçilmesine de değinerek şunları kaydetti:

“Ne ilginçtir ki 2023 seçimlerinde, Türkiye’yi değiştirmek için gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar; bizi hainlikle suçlayanlar; parti içi hesaplarını Türkiye’nin istikbalinin önüne koyanlar hafta sonu itibariyle birer değişim havarisi oluverdiler…

Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediklerini bırakmayanlar hafta sonu itibariyle, yeni genel başkan Sayın Özgür Özel’in en büyük fanları oldu. Ezcümle; kral öldü ama 2023’e damga vuran, o garip anlayış ve o anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor.”

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“Türk sağına bol miktarda hakaret edildi”

“Nitekim tüm kurultay süreci boyunca Türk sağına bol miktarda hakaret edildi” diyen Akşener, CHP’de ‘değişimci’ kanadın ‘sağ ve sağcı antipatisi üzerinden’ teşkilatlarını konsolide etme arayışında olabileceğini belirterek, “Biz, çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk” diye konuştu.

(VC)