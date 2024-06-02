Aksaray Sağlık’ta seçimi MHP kazandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde yedi partinin adayı yarıştı.

1799 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, yurttaşlar 8 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve oy sayım işlemine geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Abdullah Tosun 806 oy alarak belediye başkanı seçildi. AKP adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Ne olmuştu? Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde MHP adayı Abdullah Tosun 763, AKP adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı. YSK, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

(VC)