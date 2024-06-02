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HABER
Yayın Tarihi: 2 Haziran 2024 22:15
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2024 22:25
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2 HAZİRAN YENİLEME SEÇİMLERİ

Aksaray Sağlık’ta seçimi MHP kazandı

Aksaray merkeze bağlı Sağlık belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li Abdullah Tosun kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aksaray Sağlık’ta seçimi MHP kazandı
*MHP'li Abdullah Tosun (ortadaki), Fotoğraf: MHP Aksaray/X

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde yedi partinin adayı yarıştı.

1799 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede, yurttaşlar 8 sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve oy sayım işlemine geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Abdullah Tosun 806 oy alarak belediye başkanı seçildi. AKP adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Ne olmuştu?

Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde MHP adayı Abdullah Tosun 763, AKP adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı.

YSK, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

(VC)

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