Aksaray Güzelyurt’ta seçimi AKP kazandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde dokuz partinin adayı yarıştı.

2 bin 32 kayıtlı seçmenin olduğu ilçede, üç okuldaki 9 sandıkta yurttaşlar oylarını kullandı. Oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve oy sayım işlemine geçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP’nin adayı Ünal Demircioğlu 873 oy alarak belediye başkanı seçildi. İYİ Parti adayı Hazim Turan 580, MHP adayı Sadullah Er ise 287 oy aldı.

Ne olmuştu? Güzelyurt ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Parti adayı Hazim Turan 549, AKP adayı Ünal Değirmencioğlu 548, MHP adayı Sadullah Er 537 oy almıştı. YSK, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

(VC)