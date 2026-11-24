Aksaray-Nevşehir kara yolunda seyreden Abdulkadir Y. kontrolündeki yolcu otobüsü, kara yolunun 45. kilometresindeki Alayhan mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre ocak-ekim döneminde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 835 olurken, yaralananların sayısı 345 bin 657 olarak açıklandı. Aynı dönemde 578 bin 989 kaza oldu. Bu kazaların bin 527'si ölümlü, 243 bin 192'si yaralanmalı ve 334 bin 270'i maddi hasarlı olarak kaydedildi. Yalnızca ekim ayında yaşanan kazalarda 207 kişi yaşamını yitirirken 34 bin 449 kişi yaralandı.