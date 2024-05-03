Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray’daki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA’nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.

(AS)