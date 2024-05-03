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Yayın Tarihi: 3 Mayıs 2024 08:57
 ~ Son Güncelleme: 3 Mayıs 2024 11:39
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Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın
Fotoğraf: AA

Aksaray’daki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA’nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.

(AS)

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