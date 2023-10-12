‘Aksa Tufanı’nda yer alan Filistinli örgütler kimler?

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’da artan ihlalleri ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 30 Mart 2018’de başlayan ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ adlı barışçıl eylemlere yönelik saldırıları sonrası Gazze’deki Filistinli direniş gruplarının bir araya gelmesiyle kuruldu.

Daher Kanaani: Filistin mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasındayız

23 Temmuz 2018’de ‘işgale karşı birleşik bir mücadele cephesi oluşturmak’ ve ‘eylemleri tek merkezden koordine etmek’ amacıyla kuruluşunu ilan eden ‘Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası’nda farklı çizgilerdeki (İslami, sol ve Marksist-Leninist) 12 Filistinli askeri grup bulunuyor.

‘Ortak Operasyon Odası’nda El-Fetih’in silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları yer almıyor ancak hareketin İsrail’le ilişkilerini reddeden ve silahlı mücadeleyi sürdürme kararı alan eski El-Aksa kadroları tarafından kurulan örgütler yer alıyor.

Abluka, savaş, işsizlik, yoksulluk hatta susuzluk: Gazze Şeridi

İzzeddin el-Kassam Tugayları (Hamas)

Kudüs Tugayları (İslami Cihad)

Nidal el-Amudi Tugayı (El-Fetih)

Fırtına Ordusu (El-Fetih)

Şehit Eymen Cude Grubu (El-Fetih)

Abdulkadir el-Huseyni Tugayları (El-Fetih)

Mücahidin Tugayları (Filistin Mücahit Hareketi)

El-Nasır Selahaddin Tugayları (Halk Direniş Komiteleri)

Ebu Ali Mustafa Tugayları (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi)

Filistin Ulusal Direniş Tugayları (Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi)

Şehid Cihad Cibril Tugayları (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık)

Ensar Tugayları (Filistin Özgürlük Hareketi)

2018, 2019 ve 2021’de İsrail'le yaşanan çatışmalarda ön plana çıkan ‘Ortak Operasyon Odası’, 7 Ekim'de başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonunda da başı çekiyor.

Son 75 yılın muhasebesi

(VC)